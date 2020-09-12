「金馬號」隨車小姐回來了！新金馬小姐今日首航

今年中橫公路開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與嶺東科技大學合作，徵選校內4名學生擔任「新金馬小姐」，經過數月培訓，今日舉行首航儀式，即日起至今年底每周六日，在復刻金馬號的豐原客運865公車為遊客服務，將谷關、梨山與中橫沿線豐富的自然生態與歷史人文介紹給乘客。

今日首航儀式於豐原客運谷關站舉辦，參山處邀請早年曾擔任金馬小姐的4位資深學姊，為新金馬小姐別上代表榮耀的金馬徽章，象徵傳承金馬小姐的服務精神；參山處副處長曹忠猷也頒授梨山風景區觀光大使聘書給4位新金馬小姐，期待能夠重現當年金馬小姐美麗風景。

參山處指出，當年金馬號行經中部橫貫公路，為往來台中、梨山、至花蓮最重要的大眾運輸，漫長的旅途讓隨身服務的金馬小姐成了旅客美麗的回憶。參山處與公路總局、台中市府、豐原客運今年5月將豐原客運865公車塗裝復刻「金馬號」，從谷關到梨山往返載送居民與遊客，喚起不少人對中橫6、70年代的美好記憶。

參山處也與嶺東科技大學合作，徵選培訓4位「新金馬小姐」，近日已完成觀光資源導覽解說、車上服務儀態等培訓課程，並前往梨山風景區進行導覽解說技巧實務訓練，認識原本僅在導覽折頁上看過的場景，希望透過「新金馬小姐」在復刻版金馬號隨車服務，重現金馬小姐當年風采。

新金馬小姐黃鈺說，由於自己本身會暈車，現地實習時在車上要思考如何解說，又要一邊看提示稿，真吃足了苦頭！另一名新金馬小姐侯昱廷說，此次首航有點興奮也有點緊張，希望展現優質的服務態度，帶給旅客最美好的回憶。