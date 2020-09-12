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「金馬號」隨車小姐回來了！新金馬小姐今日首航
今年中橫公路開通60周年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與嶺東科技大學合作，徵選校內4名學生擔任「新金馬小姐」，經過數月培訓，今日舉行首航儀式，即日起至今年底每周六日，在復刻金馬號的豐原客運865公車為遊客服務，將谷關、梨山與中橫沿線豐富的自然生態與歷史人文介紹給乘客。
今日首航儀式於豐原客運谷關站舉辦，參山處邀請早年曾擔任金馬小姐的4位資深學姊，為新金馬小姐別上代表榮耀的金馬徽章，象徵傳承金馬小姐的服務精神；參山處副處長曹忠猷也頒授梨山風景區觀光大使聘書給4位新金馬小姐，期待能夠重現當年金馬小姐美麗風景。
參山處指出，當年金馬號行經中部橫貫公路，為往來台中、梨山、至花蓮最重要的大眾運輸，漫長的旅途讓隨身服務的金馬小姐成了旅客美麗的回憶。參山處與公路總局、台中市府、豐原客運今年5月將豐原客運865公車塗裝復刻「金馬號」，從谷關到梨山往返載送居民與遊客，喚起不少人對中橫6、70年代的美好記憶。
參山處也與嶺東科技大學合作，徵選培訓4位「新金馬小姐」，近日已完成觀光資源導覽解說、車上服務儀態等培訓課程，並前往梨山風景區進行導覽解說技巧實務訓練，認識原本僅在導覽折頁上看過的場景，希望透過「新金馬小姐」在復刻版金馬號隨車服務，重現金馬小姐當年風采。
新金馬小姐黃鈺說，由於自己本身會暈車，現地實習時在車上要思考如何解說，又要一邊看提示稿，真吃足了苦頭！另一名新金馬小姐侯昱廷說，此次首航有點興奮也有點緊張，希望展現優質的服務態度，帶給旅客最美好的回憶。
新金馬小姐觀光導覽解說服務班次已公布於參山處官網及臉書粉絲專頁，想要一睹金馬小姐風采的遊客可上網查詢，並前往巴士趣網站預約搭乘復刻金馬號豐原客運865公車。
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