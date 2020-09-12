電子香結合AR科技 台中五湖園無煙祭祀響應環保

台中市五湖園生命智慧園區舉辦「五湖園文化節」今、明兩日登場，園區除以電子香、電子蠟燭取代黑煙線香，並呈現AR科技體驗虔誠思念心聲，以無煙祭祀響應環保。五湖園同時拋磚引玉，採購社福團體共2500盒、總價超過150萬元的產品，作為普度供品及秋節發送禮品，並結合捐血專車響應公益。

五湖園生命智慧園區董事長廖知蘭表示，每年中元普度法會超過萬人湧入園區參與，今年特別推出「愛的巡禮Let’s Go」專區，以擴增實境互動科技取代敬拜禮儀，將思念透過AR科技在大螢幕上呈現。

今年受疫情影響，公益團體捐款減少，五湖園也向8家社福團體購買2500盒、總價超過150萬元的中秋禮盒，作為普度供品及秋節發送禮品，希望拋磚引玉，盼更多企業團體協助購買。

五湖園生命智慧園區總經理雷靜怡說，園區3年前規劃賜福樓，以電子香、電子蠟燭取代黑煙線香，每年減燒24000枝香揮別臭味惡煙，並以電子螢幕天燈意象取代水燈施放，以電子牌位螢幕牆取代紅紙筆墨的聽經牌位，達到垃圾減量，賜福樓共15000個塔位，使用率已達8成滿。