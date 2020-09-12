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影／超危險！中捷綠線南屯站無障礙坡道設計緊鄰慢車道

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市議員張耀中表示，接獲民眾投訴「南屯站」設計的無障礙出入口，路緣設置坡道高低差規範應在20公分內，南屯站無障礙坡道竟達30公分，輪椅族抱怨上坡是「好漢坡」，下坡更危險，直接進入慢車道根本是「殺手坡」。圖／張耀中提供
台中市議員張耀中表示，接獲民眾投訴「南屯站」設計的無障礙出入口，路緣設置坡道高低差規範應在20公分內，南屯站無障礙坡道竟達30公分，輪椅族抱怨上坡是「好漢坡」，下坡更危險，直接進入慢車道根本是「殺手坡」。圖／張耀中提供

這款設計，身心障礙者能使用？台中綠線捷運通車預訂年底通車，即將進行履勘。台中市議員張耀中表示，接獲民眾投訴「南屯站」設計的無障礙出入口，緊鄰車流量極大的五權西路，斜坡道就緊貼在外側慢車道上，且沒有避車道空間或其他緩衝的設計，讓輪椅族、長輩根本無法使用。

張耀中表示，參照營建署「都市人本交通道路規劃設計手冊」斜坡道篇，路緣設置坡道高低差規範應在20公分內，南屯站無障礙坡道竟達30公分，輪椅族抱怨上坡是「好漢坡」，下坡更危險，直接進入慢車道根本是「殺手坡」。

台中市交通局指出，南屯站內3處無障礙設施皆依規範設置相關導引牌面，引導有需求的乘客使用。針對「南屯站」坡道設置位置及道路車道，將進一步邀請北捷局及相關單位辦理會勘，協調更適宜的配置方式，以維護乘客搭乘捷運安全。

張耀中說，捷運綠線從北屯總站起始橫跨台中4個行政區，行經南屯區有4個站，依序是水安宮站、文心森林公園站、南屯站、豐樂公園站，他繞了4站一圈，雖皆有無障礙出入口標示，但4個站體座向位置設計不同，行動不便的出入方式就不一樣，當一般乘者都分不清楚方向，弱勢乘者就顯得更識別困難。

以「南屯站」為例，無障礙出入口現況設計在車流量極大的五權西路，斜坡道就緊貼在外側慢車道上，且沒有避車道空間或其他緩衝的設計，斥根本讓輪椅族無法順利的上下車，除徒增危險，也置弱勢族群的生命安全於不顧，住附近的身障者向張耀中投訴「這樣的設計很危險！」

張耀中在選區內的各站走一圈，他發現有讓輪椅族難以上下車的場站，也有讓身心障礙者須移動長距離，才能到達該站體的一樓電梯口，而綠線共19站，如一站一種設計，他質疑這種規劃是在對身心障礙者及家屬實驗測試，是否要將各站樓層平面圖倒背如流才能順利搭捷運？

交通局表示，台中捷運綠線為市府委託台北捷運局施作，依據市區道路及附屬工程設計規範及建築物無障礙設施設計規範，設置1：12的人行道無障礙坡道，搭配無障礙坡道指標牌面，引導乘客銜接捷運站出入口無障礙坡道，搭乘電梯前往車站月台。

有關捷運南屯站無障礙坡道設置情形，台中市政府交通局表示，台中捷運綠線為市府委託台北捷運局施作，依據市區道路及附屬工程設計規範及建築物無障礙設施設計規範，設置1:12的人行道無障礙坡道，搭配無障礙坡道指標牌面，引導乘客銜接捷運站出入口無障礙坡道，搭乘電梯前往車站月台。

交通局表示，各站無障礙坡道設置位置及道路車道，交通局將進一步邀請北捷局及相關單位會勘，協調更適宜的配置方式。

台中市議員張耀中表示，接獲民眾投訴「南屯站」設計的無障礙出入口，路緣設置坡道高低差規範應在20公分內，南屯站無障礙坡道竟達30公分，輪椅族抱怨上坡是「好漢坡」，下坡更危險，直接進入慢車道根本是「殺手坡」。圖／張耀中提供
台中市議員張耀中表示，接獲民眾投訴「南屯站」設計的無障礙出入口，路緣設置坡道高低差規範應在20公分內，南屯站無障礙坡道竟達30公分，輪椅族抱怨上坡是「好漢坡」，下坡更危險，直接進入慢車道根本是「殺手坡」。圖／張耀中提供

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