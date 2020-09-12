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潭雅神綠園道年吸400萬人次造訪 中市府開放企業認養

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
潭雅神綠園道和平場站。圖／台中市府觀旅局提供
潭雅神綠園道和平場站。圖／台中市府觀旅局提供

潭雅神綠園道是台中知名自行車專用道，沿途行經潭子、豐原、神岡、至大雅，全長14公里，尤其是4.8公里處的S彎道，更是IG爆紅的人氣打卡點，每年約有400萬遊客人次到此騎乘遊憩。台中市政府為維護自行車道設施、環境整潔及提升遊憩品質，鼓勵企業或民間團體認養潭雅神綠園道。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道沿途坡度平緩，適合親子戶外休閒騎乘共遊，兩旁種植季節性植栽展現不同風貌，像是初春櫻花盛開、孟夏黃金雨落及入秋金黃楓飄等，而路段中的綠色隧道如同城市綠洲一樣，令人心曠神怡。

為讓遊客有更美好舒適的旅遊體驗，潭子精密機械股份有限公司參與公共遊憩設施認養，捐贈潭雅神綠園道0.6K及2.35K廁所的免治馬桶及設施維護，提升遊客觀光品質。

觀旅局指出，為提升遊憩服務品質，市府除了每年編列環境維護經費進行管理外，也需各界共同參與維護工作，透過開放企業認養潭雅神綠園道公共設施，向市府申請認養同意後，可設置認養名牌，透過往來遊客口耳相傳，無形中也為企業營造正面形象。目前潭雅神綠園道尚有其他路段可供企業申請，鼓勵企業及團體踴躍申請，共同為潭雅神綠園道整體遊憩品質盡一份心力。

潭雅神綠園道4.8公里處的S彎道。圖／台中市府觀旅局提供
潭雅神綠園道4.8公里處的S彎道。圖／台中市府觀旅局提供

認養 自行車 台中市

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