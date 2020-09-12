台中銀髮族秀舞技齊飆舞 加入洗手舞大車拚

台中光田綜合醫院推廣社區銀髮樂活、健康促進，今日舉辦海線社區樂齡健康舞競賽，同時推廣防疫新生活運動，今年健康舞特別鼓勵社區在舞蹈中發揮創意，融入「內外夾弓大立腕」的洗手7步驟，帶動社區一起正確防疫勤洗手，預防新冠肺炎與其他傳染病。

民眾都知道養成良好的運動習慣能增強身體免疫力，台灣人口愈來愈高齡化，銀髮長壽的健康觀念更受重視。光田帶領鄉親成立福興鷹不老棒球隊之外，還有光田海線社區樂齡舞競賽，今年已連續舉辦第10年。

梧棲區頂寮社區晨舞班老師楊淑華說，這次雖然跳山地舞，但銀髮族跳年輕人的舞也完全沒問題，同時把洗手7步驟編進在歌曲裡。

沙鹿區斗抵社區發展協會則跳韓國舞曲，融入日本喜劇王志村健的招牌動作及洗手7步驟。帶隊的老師蔡卒伶說，志村健在今年因疫情去世，大家非常不捨，所以編舞時以他的招牌動作結合洗手，也算是向他致敬。

光田綜合醫院指出，今年全球受到新冠肺炎影響，年初疫情嚴峻時，民眾都遵循指揮中心的建議減少到人群聚集的地方，因此暫停了原本的運動活動，現在在防疫新生活運動下，鄉親可以出門運動，但要留意採漸進式訓練，才不會久不動後，一下子動太多，反而變成運動傷害，也別忘保持安全距離、公共室內空間要戴口罩和勤洗手，不僅能預防新冠肺炎，還有腸病毒、諾羅病毒及流行性感冒等傳染病。

光田綜合醫院也提醒，今年流感疫苗將從10月初開始施打，符合公費施打的對象可以前往醫療院所施打，非公費施打者也可選擇自費施打，保護自己和家人。