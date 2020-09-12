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一通電話提供輔具助行！80歲阿公開心到鄰居家串門子

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
80歲王姓阿公（左）經衛生局照顧管理專員到府評估後使用「帶輪助步車」輔具，又可以到鄰居家串門子了。圖／台中市衛生局提供
80歲王姓阿公（左）經衛生局照顧管理專員到府評估後使用「帶輪助步車」輔具，又可以到鄰居家串門子了。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局為照顧長照失能者，不但有長照專線1966，並且與推動台中314家輔具特約單位代為申請補助款的「代償墊付」制，減輕購買輔具的經濟壓力。80歲王姓阿公因中風走路不穩，經打1966長照專線求助，在居家服務員每天陪同下，練習使用帶輪助步車輔具，如今又可以開心的到鄰居家串門子。

衛生局說明，今年截至8月，台中市有5571人申請輔具，服務1萬2732人次，其中以申請輪椅最多，計1974人次；長照2級以上老人、領有身心障礙證明、55至64歲原住民，或50歲以上失智症者，可前往特約輔具服務單位購買輔具，或撥打長照專線1966，將有衛生局照顧管理專員到府評估，連結或轉介所需資源，提供民眾完整照顧。

王姓阿公說，他原本都騎腳踏車到社區活動中心或鄰居家串門子，但中風後，走路不穩，還好家人上網查到可以打長照專線1966尋求協助，衛生局照顧管理專員和專業甲類輔具評估人員評估後，建議他使用「帶輪助步車」，居家服務人員每天陪他練習走路，現在他可以外出跟鄰居聊天等做喜歡的事。

衛生局說，輔具特約單位也提供申請居家無障礙修繕服務，包括家庭活動空間環境改善（扶手固定式、可動式扶手、斜坡板、反光貼條或消光、隔間）、廚房環境改善（改善流理台、抽油煙機、特殊簡易洗槽、浴槽），以及浴室環境改善（防滑措施、改善浴缸、洗臉台、馬桶、壁掛式沐浴椅等。

衛生局提醒民眾，家中有長照需求、或長照服務問題等，可撥打1966長照專線，或上網到台中市長期照顧管理中心申請，將由專人提供服務，協助失能、失智患者善用長照資源，獲得妥善照顧。

衛生局 長照 台中市

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