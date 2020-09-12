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迎後疫情時代 台中宜居陽台有曲線、雙樹當亮點

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「精銳臻未來」大樓案，呼應水岸景觀，設置「曲線」宜居陽台，受消費者青睬。記者趙容萱／攝影
「精銳臻未來」大樓案，呼應水岸景觀，設置「曲線」宜居陽台，受消費者青睬。記者趙容萱／攝影

就是要綠化大陽台！台中市政府為降低都市熱島效應，推動宜居建築，其中又以景觀綠化宜居陽台最受歡迎，已有近40個大樓建案申請。迎接防疫新生活，近期建商推案紛紛拿宜居陽台當亮點，有的強調「曲線」陽台，也有的主推雙植樹陽台，也有的強調大、舒適，受消費者青睬。

台中市政府推動台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法，其中景觀綠化陽台不能列為權狀登記、需經結構技師審核確定安全性，申請時建商需繳交保證金，建築師在完成後每2年到場審核，確保陽台上綠化設施保持常綠，且不能變更使用或陽台外推，規定嚴謹，也考驗建築工法，但完工後可為建築外觀、口碑加分，吸引建商申請。

精銳建設經理朱自仁認為，「宜居陽台」搭配建築室外的景觀、大棟距，住戶可以擁有一片視野開闊、具悠閒寧靜氛圍的綠意休憩空間，是宜居陽台最具魅力的地方。

朱自仁指出，精銳建設繼單元二「精銳Garden One」熱銷後，今年九月在單元12、具百米棟距的旱溪水岸第一排，推出宜居建築系列第二案「精銳臻未來」大樓案，規劃64戶住家，其中面水岸住家首創「曲線」宜居陽台，如水波流動線條，與水岸景觀呼應，一推出熱銷破七成。

陸府建設在單元二益豐路、大墩12街推出「陸府觀森」，總戶數62戶，申請宜居陽台，規劃戶戶雙植樹大陽台，有如前庭與後院；每間房間都有花台植栽，串連成「跳島陽台」，將建築體四面包覆全綠化。

惠宇建設在台中市南屯單元三文心南五路、益昌三街口規劃的「青山清Sky Villa」，2000坪基地保留1400坪水漾森林，148戶住家，有一半規劃3米宜居大陽台，空間四坪起跳，強調空間夠大、舒適，可在自家陽台喝咖啡、看風景，邀三五好友共享星空下的長桌晚餐等，受住戶青睬。

「陸府觀森」規劃戶戶雙植樹宜居大陽台。記者趙容萱／攝影
「陸府觀森」規劃戶戶雙植樹宜居大陽台。記者趙容萱／攝影
「精銳臻未來」大樓案，呼應水岸景觀，設置「曲線」宜居陽台，受消費者青睬。記者趙容萱／攝影
「精銳臻未來」大樓案，呼應水岸景觀，設置「曲線」宜居陽台，受消費者青睬。記者趙容萱／攝影
惠宇建設「青山清Sky Villa」強調，宜居陽台四坪起跳，空間夠大、舒適。圖／建商提供
惠宇建設「青山清Sky Villa」強調，宜居陽台四坪起跳，空間夠大、舒適。圖／建商提供

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