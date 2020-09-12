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彰化北斗郡守官舍主題輕旅行 十月底還有5場次免費報名

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美、北斗鎮長李玄在等人，誇讚兒童人權創意寫生著色比賽的創意寫生組第一名陳以玹（左二）有才華，陳母（左）笑逐顏開。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美、北斗鎮長李玄在等人，誇讚兒童人權創意寫生著色比賽的創意寫生組第一名陳以玹（左二）有才華，陳母（左）笑逐顏開。記者簡慧珍／攝影

作為紀念二二八北斗事件的北斗郡守官舍（二二八暨人權紀念館），今天舉辦2020彰化縣人權藝術季─手護人權園遊會，有文創商品攤位展、古蹟消防體驗和「陸爸爸說故事」，數以百組親子到場開心看歷史、聽故事，重新認識北斗小鎮風華；未來還有5場次北斗小鎮輕旅行，等著民眾免費同遊。

園遊會活動多，邀請縣內文創店家設攤，有創意親子手作DIY，還有結合桌遊與體驗概念，設計出的「古蹟防災大富翁」與「古蹟帳篷濃煙體驗」防災遊戲，另外兒童人權劇團聯合匯演很受歡迎，包括知名「陸爸爸說演劇場」巧妙運用大型充氣人偶互動說演故事，演出精彩的兒童人權戲劇，跟小朋友分享周遭人、事、物的平權知識，達到寓教於樂的效果。

縣長王惠美頒獎給參加兒童人權創意著色寫生比賽的得獎學生，鎮長李玄在鼓勵北斗小朋友多方發揮才藝，得獎作品將在北斗郡守宿舍展覽到10月底；今天現場最讓大家期待的摸彩活動，獎項多達50項，讓民眾不只在兒童人權知識有所增進，還有機會抱回大獎，為活動增添不少樂趣。

2020彰化縣人權藝術季輕旅行活動目前有9月20、26日和10月4、10、11日合計5場次可報名，每場次以15人為限，免費參加，意者在活動前一周上網進入彰化縣二二八暨人權紀念館粉絲專頁報名，歡迎5歲以上兒童報名參加。

台灣俗諺「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗。」寶斗就是現今的彰化縣北斗鎮，1961年發生二二八之後的遺續北斗事件，史上稱「清鄉」，許多地方菁英罹難，縣政府為加深人權觀念，2018年2月27日宣布日治時代的北斗郡守官舍成為二二八暨人權紀念館。北斗郡守官舍是日治時期歷任北斗郡守的公有宿舍，被登錄為彰化縣歷史建築，土地面積約185坪，主要建築物樓地板面積約61坪。

彰化縣歷史建築北斗郡守官舍有１１名日本殖民時代的北斗首長住過這裡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣歷史建築北斗郡守官舍有１１名日本殖民時代的北斗首長住過這裡。記者簡慧珍／攝影

人權 紀念館

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