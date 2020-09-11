疫情影響惠明盲校捐款減少 企業捐贈物資送暖
受疫情影響，各界善款減少，康林國際集團連續5年發動員工認養惠明盲校全校120名盲童，今日舉辦「傳愛教育點亮希望計畫」，捐贈白米、沙拉油、罐頭等物資給惠明盲校，由惠明盲校校長陳志福受贈，希望透過捐助持續支持盲校。
惠明盲校校長陳志福表示，學校目前收容120餘名視障及多重障礙學生，學校財源主要來自各界捐款及認養，今年受疫情影響，各界善款減少，學生也減少才藝表演收入，財務拮据。
康林集團已連續5年贊助學校，並發動員工認養全校120名盲童，每月贊助每名盲童500元，康林秉持「厚德行善」企業理念，今日舉辦「傳愛教育點亮希望計畫」，共捐贈1000公斤白米、600瓶沙拉油、62箱罐頭及300包關廟麵等物資給惠明盲校。
康林國際集團董事長楊月秀說，今年因疫情關係，公益團體勸募受到不少影響，集團員工除認養惠明全校盲童，今天並帶來物資捐贈，希望拋磚引玉，盼更多企業協助惠明盲校。
陳志福說，感謝社會各界無私奉獻，透過捐款及認養盲童支持學校。
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