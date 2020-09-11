國立集集美術館彩繪列車滿周年 下周將走入歷史

日月潭國家風景區管理處去年與台鐵合作，委託以「國立集集美術館」彩繪列車為概念，重新以金蕉色作為主色設計，打造全台首座會移動的美術館，專門行駛在台鐵集集革支線，讓遊客在搭乘時就能認識地方特色，但隨著雙方合作協議將在9月17日期滿，日管處將依照合約需回復原狀歸還給台鐵，讓這4列全新的彩繪列車走入歷史，讓集集鎮民大呼可惜，期盼能夠延長行駛時限。

日管處指出，老式的台鐵集集支線車廂，原本是編號DR1000型柴油區間車，一般讓人缺乏印象，去年集集鎮入選交通部觀光局的經典小鎮後，特別斥資300萬元，將列車重新彩繪改裝，成為全台最顯眼的彩繪列車，象徵集集經濟作物的山蕉及石虎同時融合鐡道旅遊、在地產業、藝術文化三種元素。

4節車廂去年開始行駛在台鐵集集支線，不少遊客及居民都已發現它的美麗身影，看著它穿越集集最著名的綠色隧道，都覺得與綠色樹蔭十分搭配且顯眼，鎮民及遊客都覺得彩繪列車不論是在美學上，或在地連結上都有長足的進步，特別是內部塗裝的嚴謹仔細，不論車廂內外，甚至座椅、地板、窗簾、天花板，都相當亮眼，平假日的乘座率都非常高。

但當鎮民聽說這4節美麗的彩繪列車車廂，即將於今年9月17日滿一周年後，將依約恢復原樣歸還台鐵，遊客民眾都覺得很不捨，畢竟「國立集集美術館」是輛很美、很有特色的車廂，只跑一年就消失，實在很可惜。