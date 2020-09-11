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中秋烤肉淋上檸檬汁 要多清洗免得農藥殘留

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供

中秋節烤肉，國人常會在肉片、魚肉及海鮮淋上檸檬汁，但彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫，除要求下架外，也移請各產地所轄衛生局查處；由於檸檬是首次出包，衛生局建議檸檬等蔬果食用前，多用水沖洗，減少農藥殘留。

彰化縣衛生局指出，此次除稽查各通路及製造場所外，也同步抽驗月餅及原料、生鮮蔬果及應景的烤肉食品，共抽驗102件，檢驗微生物、動物用藥、甜味劑、色素、防腐劑及農藥等。

衛生局表示，其中被驗出有問題的檸檬，加保利3.92ppm（標準1.0ppm）等農菒含量超標，違反食品安全衛生管理法第15條規定，衛生局第一時間已要求業者下架，暫停販售，並移請產地管轄屏東縣政府衛生局查處，農藥殘留不符規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

另1件出包的豆乾角產地來自雲林縣，依食安法第18條規定，過氧化氫（俗稱「雙氧水」，是家庭常用漂白劑、消毒劑）不得被檢出，違規者可處3萬元以上，衛生局也要求產品下架，並移請產地管轄雲林縣衛生局查處。

彰化縣衛生局稽查科長黃美芳說，近年來中秋食品抽驗中，豆乾已2、3年沒被檢出過氧化氫，今年再被驗出，而檸檬以往則今年首度檢出農藥過量，民眾採購蔬果食用前一定要多用清水清洗多次，減低農藥殘留量，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，務必提高警覺，才不會買到違規食品。

黃美芳提醒說，近來因疫情造成宅經濟發燒，民眾網購食品在下訂單前，應審慎審閱定型化契約等事項，以免發生消費糾紛，保障自己權益。

彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，102件中有2件不合格，分別是檸檬檢出農藥殘留過量，和豆干角檢出過氧化氫。圖／彰化縣衛生局提供

衛生局 中秋節 抽驗

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