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影／藝術家廖建忠搞怪 毓繡美術館高壓電桿倒塌嚇壞觀眾

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
廖建忠（左）擅長擬真創作，如同地震過後鋼筋外露的水泥梁柱，其實是他以木材和木屑製作而成。記者江良誠／攝影
廖建忠（左）擅長擬真創作，如同地震過後鋼筋外露的水泥梁柱，其實是他以木材和木屑製作而成。記者江良誠／攝影

南投縣毓繡美術館推廣當代寫實藝術，邀請台灣藝術家廖建忠舉辦「現場」個展，透過真假難辨的創作，崩壞的水泥柱、怪手挖斗、和懸置的電梯，讓美術館如同工地現場，其實都是廖建忠的巧手創作，透過真假交錯技巧，讓觀眾產生錯覺，也顛覆對藝術的認知，廖建忠說，他讓作品騙過觀眾，希望大家分辨出真假虛實之後，重新省思台灣社會的問題。

走進毓繡美術館大門，一根電線桿倒塌壓在二樓陽台，高壓電線發出「滋滋」漏電聲、聲邊閃著火光，讓大家嚇一跳，擔心電擊，還有人趕緊通知工作人員「你們的電線桿倒了...」，這樣危險場景，就是廖建忠的裝置藝術，危機重重的電線桿，其實是以複合媒材創作，但電線桿基座還栽植草皮，呈現電線桿剛倒塌的模樣，讓人真假難辨。

廖建忠1972年出生於台北，畢業於國立藝術學院美術學系，他以「表面工程法」和「假裝學」極致擬真日常物件，衝擊大眾對於藝術想像。這次展出的作品都是來自於生活中，倒塌的電線杆、墜毀的人造衛星、展場裡的頂車機、懸置的貨梯、發出故障聲響的抽水馬機，還有水泥剝落，露出鋼筋水泥的梁柱，讓人以為身處在危樓中、相當驚竦，但仔細觀察解破謎底，才發現怪手機的挖斗，水泥梁柱，都是以木材、木屑和發泡劑混合製成，又讓觀眾莞爾。

廖建忠說，他的個展取名「現場」，如同大型模型創作，看似真實，其實只是仿製模型。他曾在台南麻豆製做「淹水的地下道」，當地阿伯看了很生氣「怎麼蓋了這麼醜的地下道？」，後來才發現是假的，又覺得「很有趣」。他想藉由創作，呈現都會區認為應該淘汰的地下道設施，對於沒有地下道的鄉下，可能是居民重要的交通安全設施，希望大家思考城鄉建設差距。

為了配合廖建忠的展覽，毓繡美術館也提供17件館藏作品，包括雕刻、油彩、陶器等布展，讓觀眾猜猜哪些是背景，哪些才是廖建忠的創作，挑戰觀眾理解藝術的行為及方式。

廖建忠個展12日起至2021 年 1 月 10 日展出，採預約參觀制，國定假日及周一休館。參觀請洽毓繡美術館網站

毓繡美術館門口前倒塌的電線桿高壓電滋滋作響，其實是廖建忠的創作。記者江良誠／攝影
毓繡美術館門口前倒塌的電線桿高壓電滋滋作響，其實是廖建忠的創作。記者江良誠／攝影
毓繡美術館草坪出現墜毀的人造衛星。記者江良誠／攝影
毓繡美術館草坪出現墜毀的人造衛星。記者江良誠／攝影

美術館 裝置藝術

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