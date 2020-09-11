快訊

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

史上最大國會弊案 李恆隆今獲1000萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高美濕地傳中油漏油事件？中油：立即處置汙染僅限油庫

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中高美濕地防風林旁的中油供油中心油庫傳漏油事件，市府環保局獲報後，立即到場稽查。圖／台中市環保局提供
台中高美濕地防風林旁的中油供油中心油庫傳漏油事件，市府環保局獲報後，立即到場稽查。圖／台中市環保局提供

台中高美濕地防風林旁的中油供油中心油庫傳漏油事件。中油今聲明，中油發現後立即處理及後續應變處置，掌握汙染範圍僅侷限於油庫內，未擴及高美濕地，並依規定通報環保局；本案依規定通報，沒有無隱匿，由於未達通報國營會標準，因此只通報地方環保主管機關。

中油說明，台中供油服務中心在7月15日進行自主壓力檢測發現異常，經開挖檢查發現管線腐蝕產生牙籤直徑大小般孔隙，且有洩漏，經緊急處理已清理乾淨，研判洩漏量約百餘公升，全案悉依規定通報環保局，並完成管線修復，後續並會同環保局至現場採樣分析，結果均符合土壤管制標準。

中油表示，環保署會同台中市環保局在8月31日選定台中供油服務中心執行土壤及地下水品質調查工作，發現庫區內超級柴油儲槽旁土壤有油品汙染情形，隨即要求台中供油服務中心執行監測及應變調查必要措施。

中油說，台中供油服務中心依據環保局調查結果，立即展開庫區內查漏工作，9月1日排空有疑慮管線，並作壓力測試，隨後針對異常管段沿線開挖查洩漏點， 9月4日下午尋獲洩漏點立即通報環保局，並展開管線修補及設置截油溝圍堵及回收油水以防止汙染擴大。

中油統計，截至9月10日已回收7200公升油水，且採集庫區周界監測井地下水送化驗及使用透地雷達來確認汙染範圍，研判目前汙染僅限於庫區範圍內，不影響高美濕地。

中油說明，已針對庫區內高風險管段進行管線汰換更新，預計今年10月完成部分管線汰換，後續將依環保法規與環保局指示改善。

中油 高美濕地

延伸閱讀

新街溪下游遭漏油汙染 桃環局限期改善最高罰300萬

中油清水油管洩油恐汙染高美溼地 環保局：最高罰600萬

中油再吸收價差 汽油連三周不調整

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

相關新聞

高美濕地傳中油漏油事件？中油：立即處置汙染僅限油庫

台中高美濕地防風林旁的中油供油中心油庫傳漏油事件。中油今聲明，中油發現後立即處理及後續應變處置，掌握汙染範圍僅侷限於油庫...

影／麗寶Outlet連3天賣愛馬仕橘口罩 首日30分鐘完售

再掀搶購口罩風潮，台中市后里區麗寶Outlet Mall於館內札幌藥粧販售吸睛的精品色系，國內醫療大廠萊潔MIT愛馬仕橘...

影／廖建忠搞怪 毓繡美術館高壓電桿倒塌嚇壞觀眾

南投縣毓繡美術館推廣當代寫實藝術，邀請台灣藝術家廖建忠舉辦「現場」個展，透過真假難辨的創作，崩壞的水泥柱、怪手挖斗、和懸...

被指積欠挪走公款逾34億元？台開：2名議員指涉非事實

台中市議員黃健豪、羅廷瑋今天質疑台灣土地開發公司開發中市精密機械科技創新園區一期、二期、工業區護坡等開發案，三年來積欠台...

參山處辦自行車騎旅系列活動 暢騎三大路線

交通部觀光局參山國家風景區管理處將於9月27日至12月7日期間舉辦「2020參山自行車騎旅」系列活動，規劃「探索獅頭山」...

農委會評選農業輔導績效 彰化縣唯一得獎在溪湖

彰化縣溪湖鎮是全國最大的溫室葡萄產區，創造「千萬葡萄農」的紫金奇蹟，農委會舉辦第一屆「幸福農村金推獎」，溪湖鎮農會從15...

彰化田尾園藝掀主題風 業者合辦高人氣多肉植物展

彰化縣花鄉田尾園藝業者最近兩年改走主題風，明、後兩天七巧園藝和SP多肉植物店聯手舉辦免費參觀的多肉植物展，將有中、南部4...

中油清水油管洩油恐汙染高美溼地 環保局：最高罰600萬

台中市清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油汙染土壤，環保局立即派員前往稽查，並與行政院環保署連日調查，發現柴油...

台中好湯音樂會在東勢 泡溫泉、聽音樂一次滿足

「2020台中好湯溫泉季」音樂會活動9月12日將在台中東勢林場登場，台中市府觀光旅遊局特聘葉樹涵銅管五重奏帶來精采演出，...

萊劑美豬惹議！ 台中堅持瘦肉精零檢出 推安心標示

台中市食品藥物安全處今天說，台中市政府堅持「瘦肉精零檢出」立場，推出「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標...

台中潭子竹筍節將登場 疫情攪局取消竹筍料理品嚐

台中市「潭子竹筍節」已連續舉辦14年，今年受疫情影響延期到9月20日登場，特別安排健行活動，民眾可欣賞沿途竹林美景，並規...

影／盧秀燕在小學校長會議重申：學校午餐不能含瘦肉精

台中市教育局今天上午召開這學年度的公私立國小校長會議，並舉辦12年國教專業成長研習，透過校務經營交流，提升校長領導專業知...

熱門新聞

永康88歲豆花伯遭惡劣棄單 黃偉哲買光豆花請客

23歲新北幸運兒 苗栗住民宿抽中百萬休旅車

88歲豆花伯被棄單 黃偉哲買下所有豆花的背後用意...

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

禍不單行！北市仁德公園蛇影幢幢 公園處人員遭蛇咬、蜜蜂螫

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。