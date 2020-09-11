高美濕地傳中油漏油事件？中油：立即處置汙染僅限油庫

台中高美濕地防風林旁的中油供油中心油庫傳漏油事件。中油今聲明，中油發現後立即處理及後續應變處置，掌握汙染範圍僅侷限於油庫內，未擴及高美濕地，並依規定通報環保局；本案依規定通報，沒有無隱匿，由於未達通報國營會標準，因此只通報地方環保主管機關。

中油說明，台中供油服務中心在7月15日進行自主壓力檢測發現異常，經開挖檢查發現管線腐蝕產生牙籤直徑大小般孔隙，且有洩漏，經緊急處理已清理乾淨，研判洩漏量約百餘公升，全案悉依規定通報環保局，並完成管線修復，後續並會同環保局至現場採樣分析，結果均符合土壤管制標準。

中油表示，環保署會同台中市環保局在8月31日選定台中供油服務中心執行土壤及地下水品質調查工作，發現庫區內超級柴油儲槽旁土壤有油品汙染情形，隨即要求台中供油服務中心執行監測及應變調查必要措施。

中油說，台中供油服務中心依據環保局調查結果，立即展開庫區內查漏工作，9月1日排空有疑慮管線，並作壓力測試，隨後針對異常管段沿線開挖查洩漏點， 9月4日下午尋獲洩漏點立即通報環保局，並展開管線修補及設置截油溝圍堵及回收油水以防止汙染擴大。

中油統計，截至9月10日已回收7200公升油水，且採集庫區周界監測井地下水送化驗及使用透地雷達來確認汙染範圍，研判目前汙染僅限於庫區範圍內，不影響高美濕地。

中油說明，已針對庫區內高風險管段進行管線汰換更新，預計今年10月完成部分管線汰換，後續將依環保法規與環保局指示改善。