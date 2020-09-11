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被指積欠挪走公款逾34億元？台開：2名議員指涉非事實

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員黃健豪（右）、羅廷瑋（左）今天質疑台開在開發精科一期、二期等開發案，積欠市府開發結餘款、挪走公款逾34億元。台開回應，二名議員指涉非事實。記者趙容萱／攝影
台中市議員黃健豪（右）、羅廷瑋（左）今天質疑台開在開發精科一期、二期等開發案，積欠市府開發結餘款、挪走公款逾34億元。台開回應，二名議員指涉非事實。記者趙容萱／攝影

台中市議員黃健豪、羅廷瑋今天質疑台灣土地開發公司開發中市精密機械科技創新園區一期、二期、工業區護坡等開發案，三年來積欠台中市政府開發結餘款、挪走公款逾34億元，要求市府追回、嚴懲相關人員，另台開得標的神岡豐洲科技工業園區二期開發案應立即解約。台開說明，台開所有開發案都自籌資金，二名議員所指涉非事實，目前與台中市府爭議交由司法仲裁或訴訟中。

台中市經發局長張峯源說，對於市民殷切期盼的豐洲二期開發案預計今年底公告地價，市府為保證市民權益、開發進度不受影響，採取開發成本查核及開立信託專戶等措施，並同步編列預算自行開發公共工程開發。

黃健豪質疑，台開承辦精密一期，卻以各種理由拒絕市府辦理結算，拖欠結餘款多逾17億元，工業區歷年護坡地出售餘款逾4億元也以檔案損毀為由拒繳結餘款；精密二期開發案，在台中市前市長林佳龍時期，市府竟只花2天由一名科長決行回覆銀行「無意見」，轉走13億元，呼籲盧市府嚴查到底。

台開說明，精密一期、工業區護坡地案因土地尚未出售完畢，無法計算開發結餘款，依合約無法返還開發結餘款，並非拖欠、拒繳；精密二期13億為台開與銀行融資信託，是銀行與台開信託，且經市府同意，並且挪用。

羅廷瑋強調，台開目前委辦豐洲二期開發，要求市府評估開發風險，依契約規定，在無法籌措資金的狀況下，解除開發契約。

張峯源說，市府針對精科二期開發案涉案相關人員，最近成立人事評核調查；市府發現台開無法在今年八月籌措國有土地保證金，將朝終止契約辦理。

台開回應，台開資金充足，保證金繳納沒問題，國有地管轄單位國產署要求今年11月繳交，不解市府為何要求是早繳交。

台中市議員黃健豪（右）、羅廷瑋（左）今天質疑台開在開發精科一期、二期等開發案，積欠市府開發結餘款、挪走公款逾34億元。台開回應，二名議員指涉非事實。記者趙容萱／攝影
台中市議員黃健豪（右）、羅廷瑋（左）今天質疑台開在開發精科一期、二期等開發案，積欠市府開發結餘款、挪走公款逾34億元。台開回應，二名議員指涉非事實。記者趙容萱／攝影

台中市 司法 國產署

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