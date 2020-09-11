參山處辦自行車騎旅系列活動 暢騎三大路線

交通部觀光局參山國家風景區管理處將於9月27日至12月7日期間舉辦「2020參山自行車騎旅」系列活動，規劃「探索獅頭山」、「勇闖大梨山」及「輪轉八卦山」等三大主題活動，並由單車達人林彥君、魏華萱、夏美等帶領遊客，透過單車漫遊的步調，一起發掘八卦山、獅頭山、梨山等風景區的獨特魅力，系列活動將於9月14日中午12時起開放報名。

「探索獅頭山，騎旅樂無比」一日遊，將於9月27日、10月17日舉辦。由單車漂亮寶貝魏華萱擔綱領騎，帶領民眾深度漫遊新竹峨眉湖的湖光美景與在地人文，行程包含參訪百年歷史的富興茶業文化館、享用當地客家風味餐及北埔老街巡禮，2場活動名額共100名，每人499元起。

除了獅頭山一日遊單車小旅行，喜歡挑戰自我的車友們，可以報名11月7日至9日、12月5日至7日「勇闖大梨山，越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅遊程。邀請單車旅遊達人夏美領騎，沿著台8線中部橫貫公路騎乘，並搭乘接駁車上梨山，徜徉梨山風景區沿途美景，還可參觀海拔最高的德基水庫迷人秘境。

參山處長柯建興說，旅途中將前往松茂部落探秘，深入體驗原民部落，並前往海拔2600公尺的福壽山及天池賞景。本次活動路線長征約70公里路程，爬升高度近2000公尺，歡迎想挑戰自己的車友們，體驗雲端上的自行車壯遊，在梨山享受遠離塵囂的清靜美好；2場活動名額共30名，報名費用6900元起。

另外，「輪轉八卦山，追風找茶趣」八卦山自行車嘉年華活動，將於11月28日在彰化社頭清水岩溫泉露營區登場。活動分成兩條路線，南北路線分別由藝人林彥君與在地自行車隊領騎，從社頭清水岩溫泉露營區及彰化縣立體育場出發，全程休閒不競速，讓遊客沿途徜徉在八卦山茶香美景之中，一路暢遊經典的139線、挑戰與親子兼具的長青自行車道、體驗鐵馬尬火車的二水自行車道；活動限額500名，費用只要200元。