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農委會評選農業輔導績效 彰化縣唯一得獎在溪湖
彰化縣溪湖鎮是全國最大的溫室葡萄產區，創造「千萬葡萄農」的紫金奇蹟，農委會舉辦第一屆「幸福農村金推獎」，溪湖鎮農會從15家晉級決賽的基層農會中脫穎而出，獲得金推獎，這彰化縣唯一得獎的基層農會。
溪湖鎮農會總幹事陳金源說，鎮農會推廣青農政策，媒介年輕人返鄉服務，為農村注入新血，讓農村充滿活力，推廣股舉辦陶藝、盆栽等研習，輔導農村婦女培育多元才藝，豐富生活，因此獲得幸福農村金推獎。
縣政府農業處表示，農委會2019年起整合各項農業相關輔導資源，舉辦理「幸福農村金推獎」評選，在農村青少年、青年農民、農村婦女及高齡者等4類執行輔導工作的農會與個人，評選出有具體事蹟和特殊貢獻的3個縣市農會、15個基層農會與20位傑出推廣楷模。
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