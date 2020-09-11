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台中因應美牛美豬進口 設計懶人包安心標章供使用

中央社 / 台中11日電

台中市食安處設計「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，即日起開放下載，以及14日起供索取。

除了解台中市瘦肉精零檢出做法，業者可在營業場所張貼肉品安心標示，告知消費者肉品原料產地（國）。

台中市政府將依規定加強進口牛、豬肉產地標示，設計「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，第一波趕印3萬張，14日起，業者可至衛生局、食安處服務台及全市30個衛生所索取。後續將發送到公有市場、夜市攤販集中區及各大餐飲廚師公（工）會供業者取用。

台中市政府食安處今天指出，台中市豬肉及其製品經檢出含瘦肉精，超過中央容許標準及未達中央容許標準者，均依法開罰。市長盧秀燕表示，台中市境內不得出現含瘦肉精豬肉。

盧秀燕今天出席109學年度公私立國小校長會議，會前接受媒體訪問，台中市如何預防校園出現美豬含瘦肉精，盧秀燕指出，市府已制定「台中市食品安全衛生管理自治條例」，堅持瘦肉精零檢出，該法律已行之有年，市府將貫徹實施，不只是校園，台中市境內皆禁止販賣、食用含瘦肉精的美豬，以最嚴格標準把關食安。

台中市食安處指出，中央明年起開放萊克多巴胺美豬及30月齡以上美國牛肉進口，正式實施後，在台中市的豬肉及其製品，經檢出乙型受體素超過中央容許量標準者，將依照食安法裁罰新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

食安處表示，若未達中央容許量標準者，則依照台中市食品安全衛生管理自治條例規定，可裁罰3萬元以上10萬元以下罰鍰，可連續處罰。食安處表示，乙型受體素俗稱瘦肉精，包含有40多種藥物，萊克多巴胺為其中一種。

台中市 食安 瘦肉精

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