彰化田尾園藝掀主題風 業者合辦高人氣多肉植物展

彰化縣花鄉田尾園藝業者最近兩年改走主題風，明、後兩天七巧園藝和SP多肉植物店聯手舉辦免費參觀的多肉植物展，將有中、南部40多家同行及玩家擺攤，展出上萬種適合都市人與小資族栽種的植物。

田尾公路花園的菁芳園在8月舉辦「我的雨林花園」熱帶植物展，兩天帶進數千名遊客，為展覽和周邊園藝業者創造約150萬元產值。七巧園藝和SP多肉植物店合辦多肉植物展，同時展出外觀或生態的雨林、熱帶等植物，共通特色是小盆栽，不占地方，種植技巧可以進化升級成為玩家。

七巧園藝業者劉燕說，先前以出口為主，外銷蘭花、蘇鐵、馬拉巴粟等植物，經常飛到外國參展爭取訂單，飛來飛去實在辛苦，去年起積極開發內需市場，發現國人喜歡植栽多樣化和稀有，她的園藝植物朝多元栽培，內銷「走不一樣的路」，主攻大戟科、夾竹桃科、塊根植物，例如常見的雞蛋花，七巧引進斑葉雞蛋花，不只賞花，連葉子都很漂亮，可當觀葉植物。

「都市上班族對多肉植物的接受度頗高。」SP多肉植物店的黃姓店長表示，台灣多肉植物市場漸漸走出食用類石蓮花的層級，轉為觀賞類，全台幾乎每月有多肉植物展，種類上萬，一盆多肉植物幼苗生長5至8年才有手心大，公寓陽台可放十多盆不同種的多肉植物，小資族和上班族不僅享受種植樂趣，也在種植過程紓壓。