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中油清水油管洩油恐汙染高美溼地 環保局：最高罰600萬

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市環保局表示，清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油汙染土壤，8月31日第1天與環保署查證，就發現土壤中含浮油，且中油未曾對該地點以公文或電話等任何形式向環保局報備。圖／台中市環保局提供
台中市環保局表示，清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油汙染土壤，8月31日第1天與環保署查證，就發現土壤中含浮油，且中油未曾對該地點以公文或電話等任何形式向環保局報備。圖／台中市環保局提供

台中市清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油汙染土壤，環保局立即派員前往稽查，並與行政院環保署連日調查，發現柴油槽管線破裂導致油品洩漏，且未於3小時內主動通報，環保局依水汙染防治法第18條告發裁處1萬元至600萬元罰鍰，同時要求中油立即採取應變改善措施，負起污染改善整治責任。

環保局表示，7月15日接獲民眾陳情後，隨即派員前往稽查，並要求中油提供近1年油料進、出、暫存油量，及近2年地下水質監測報告，經比對油槽油量，發現油料質量異常，立即向環保署爭取資源優先進場查證。

環保局水質土壤保護科長黃士峰表示，目前找到2個儲存槽有漏油，實際汙染面積已要求中油9月16至18日細密調查，要提出報告寫明發現洩漏源地點、如何止漏、預估洩油量、並進行廢油回收。因中油收到裁罰書後，還未陳述意見，具體開罰金額要等中油回覆後再決議。

環保局表示，8月31日第1天與環保署查證，就發現土壤中含浮油，且中油未曾對該地點以公文或電話等任何形式向環保局報備，再加上無油品疏漏量、時間、日期、原因等紀錄，同時未在漏油後3小時內通報，違反水汙染防治法第18條及水汙染防治措施及檢測申報管理辦法第5條規定，環保局依法告發裁處1萬元至600萬元罰鍰。

環保局進一步表示，8月31日至9月3日連4日查證土壤及地下水品質，確認中油為柴油槽管線洩漏，立即要求中油採取應變必要措施，於泵浦室至集管區管線找到漏油處及盲封修復管線，截至昨天9月10日中油已抽除8200公升浮油。

因供油中心廠區鄰近高美濕地，地下水易受潮汐影響，為避免汙染擴大，環保局表示，已要求中油每日回報污染改善進度，加強廠區、外污染物圍堵，昨日更架設完成污染改善區遠段監控系統，並要求中油9月16日前設置3處改善區域遠端監控系統，及評估未來地下油管地上化。

環保局呼籲，加油站及儲油槽業者平時應加強自主預防管理，並依管理辦法規定定期監測、紀錄及申報；若於營運期間發生操作狀況異常洩漏或監測結果研判有洩漏情形時，應於3小時內通報主管機關，並進行相關防止汙染擴散措施，減輕危害。

台中市表示，8月31日至9月3日連4日查證土壤及地下水品質，確認中油為柴油槽管線洩漏，立即要求中油採取應變必要措施，於泵浦室至集管區管線找到漏油處及盲封修復管線，截至昨天9月10日中油已抽除8200公升浮油。
台中市表示，8月31日至9月3日連4日查證土壤及地下水品質，確認中油為柴油槽管線洩漏，立即要求中油採取應變必要措施，於泵浦室至集管區管線找到漏油處及盲封修復管線，截至昨天9月10日中油已抽除8200公升浮油。
台中市清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油污染土壤，環保局立即派員前往稽查，並與行政院環保署連日調查，發現柴油槽管線破裂導致油品洩漏且未於3小時內主動通報。圖／台中市環保局提供
台中市清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油污染土壤，環保局立即派員前往稽查，並與行政院環保署連日調查，發現柴油槽管線破裂導致油品洩漏且未於3小時內主動通報。圖／台中市環保局提供

中油 地下水 環保署

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