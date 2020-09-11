萊劑美豬惹議！ 台中堅持瘦肉精零檢出 推安心標示

台中市食品藥物安全處今天說，台中市政府堅持「瘦肉精零檢出」立場，推出「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，即日起開放下載及索取，除能了解台中市瘦肉精零檢出做法，業者也可於營業場所張貼肉品安心標示，告知消費者肉品原料產地（國），讓資訊公開透明。

衛生局長曾梓展說，台中市政府堅持「瘦肉精零檢出」立場，依台中市食品安全衛生管理自治條例嚴格把關，台中市販售豬肉及豬肉製品，俗稱瘦肉精的乙型受體素，例如萊克多巴胺等一律零檢出。

他指出，因應明年開放美牛、美豬進口，市府將依規加強進口牛、豬肉產地標示稽查，並主動設計「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，第一波趕印3萬張，自9月14日起，業者可至衛生局、食安處服務台、及全市30個衛生所索取，後續也將發送到公有市場、夜市攤販集中區及各大餐飲廚師公（工）會供業者取用。

曾梓展說，2017年訂定的台中市食品安全衛生管理自治條例，台中市對於市售豬肉及豬肉製品堅持零檢出，嚴格把關，明年起，台中市的豬肉及其製品一旦檢出含瘦肉精一律開罰。

曾梓展說明，台中市府明年起，將視中央法規訂定的萊克多巴胺的殘留容許量裁量罰款金額，若低於中央法規訂定的萊克多巴胺的殘留容許量，罰3萬元到10萬元罰鍰，高於中央法規者，重罰6萬到2億元罰鍰，且得連續處罰。

食安處表示，「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，即日起於食安處網站( https://www.fds.taichung.gov.tw/1210187/1210224/1597546/ )開放下載，

協助業者正確標示，更讓民眾容易識別，一同參與監督，食安不打折。