台中好湯音樂會在東勢 泡溫泉、聽音樂一次滿足

「2020台中好湯溫泉季」音樂會活動9月12日將在台中東勢林場登場，台中市府觀光旅遊局特聘葉樹涵銅管五重奏帶來精采演出，現場還可領取圖畫紙參加學生創意寫生比賽，此外，參加活動可獲得50元或100元消費券，並有機會抽中iPhone 11、電子用品及泡湯券等好禮，東勢林場響應再推出門票、餐飲、泡湯等優惠，邀民眾來東勢旅遊泡湯。

中市府觀旅局長林筱淇表示，為推廣台中好湯，今年溫泉季活動以「湯緣」為主題，在台中谷關、大坑、烏日及東勢四大溫泉地區各舉辦一場音樂會及故事劇場活動，已完成大坑及烏日場次，第三場將於9月12日在東勢林場梧桐停車場舉行，邀請民眾來台中泡湯。

林筱淇說，民眾參加好湯音樂會，可在東勢安排兩日遊的輕旅行，東勢林場有廣大腹地，舒適的坡度，可以遠離壓力，欣賞忘憂池及白鴿飛舞，享受大自然森林浴；林場內提供「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳，感受台中優質好湯；或是參加園區貓頭鷹筆筒及甲蟲彩繪等手作DIY活動，親子同樂。東勢林場響應溫泉季，9月19日前再優惠門票每人160元、咖啡屋消費8折優惠、湯屋泡湯每間500元，相當超值。

東勢景點還有東勢火車站舊站改建而成的東勢客家文化園區，以及由60年代東亞地區最大製材廠搖身一變的東勢林業文化園區，很適合闔家前往漫步賞遊。民眾如從市區前來，也可順路造訪2020台中米其林指南的必比登推介名店，包含北屯區的東山棧、溫叨及太平區的彭城堂等。