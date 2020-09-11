快訊

密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

高中性侵案／校方證實男學生已休學 受害人請長假將轉學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中好湯音樂會在東勢 泡溫泉、聽音樂一次滿足

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
東勢林場「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳。圖／台中市政府提供
東勢林場「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳。圖／台中市政府提供

「2020台中好湯溫泉季音樂會活動9月12日將在台中東勢林場登場，台中市府觀光旅遊局特聘葉樹涵銅管五重奏帶來精采演出，現場還可領取圖畫紙參加學生創意寫生比賽，此外，參加活動可獲得50元或100元消費券，並有機會抽中iPhone 11、電子用品及泡湯券等好禮，東勢林場響應再推出門票、餐飲、泡湯等優惠，邀民眾來東勢旅遊泡湯。

中市府觀旅局長林筱淇表示，為推廣台中好湯，今年溫泉季活動以「湯緣」為主題，在台中谷關、大坑、烏日及東勢四大溫泉地區各舉辦一場音樂會及故事劇場活動，已完成大坑及烏日場次，第三場將於9月12日在東勢林場梧桐停車場舉行，邀請民眾來台中泡湯。

林筱淇說，民眾參加好湯音樂會，可在東勢安排兩日遊的輕旅行，東勢林場有廣大腹地，舒適的坡度，可以遠離壓力，欣賞忘憂池及白鴿飛舞，享受大自然森林浴；林場內提供「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳，感受台中優質好湯；或是參加園區貓頭鷹筆筒及甲蟲彩繪等手作DIY活動，親子同樂。東勢林場響應溫泉季，9月19日前再優惠門票每人160元、咖啡屋消費8折優惠、湯屋泡湯每間500元，相當超值。

東勢景點還有東勢火車站舊站改建而成的東勢客家文化園區，以及由60年代東亞地區最大製材廠搖身一變的東勢林業文化園區，很適合闔家前往漫步賞遊。民眾如從市區前來，也可順路造訪2020台中米其林指南的必比登推介名店，包含北屯區的東山棧、溫叨及太平區的彭城堂等。

觀旅局表示，東勢好湯音樂會特聘請葉樹涵老師率銅管五重奏演出，活動當日也有學生創意寫生趣比賽，歡迎家長帶小朋友到現場領取圖畫紙，收件到9月21日止。東勢林場再推出加碼好禮，只要上傳寫生作品打卡，可至民俗公園展售中心兌換精美紀念品或明信片。

東勢林場「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳。圖／台中市政府提供
東勢林場「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳。圖／台中市政府提供
台中好湯溫泉季活動當日有學生創意寫生趣比賽。圖／台中市政府提供
台中好湯溫泉季活動當日有學生創意寫生趣比賽。圖／台中市政府提供

溫泉季 東勢林場 音樂會

延伸閱讀

台灣觀光發展論壇今在台中登場 逾百名觀光業者參與

豪雨侵襲邊坡土石流失 台中大肚萬里長城步道改善完工

逢甲商圈非法民宿改名續營業 業者狡猾規避稽查難

非法旅宿稽查委外疑有弊端？議員監督怒拍桌

相關新聞

合歡山鳶峰不再裝置矮燈落實暗空 19日啟用賞星平台

合歡山國際暗空公園首座觀星設施「鳶峰賞星平台」之前因為停車場設置25盞矮燈大放光明，引起天文界和觀星族批評，南投縣政府請...

彰化田尾園藝掀主題風 業者合辦高人氣多肉植物展

彰化縣花鄉田尾園藝業者最近兩年改走主題風，明、後兩天七巧園藝和SP多肉植物店聯手舉辦免費參觀的多肉植物展，將有中、南部4...

中油清水油管洩油恐汙染高美溼地 環保局：最高罰600萬

台中市清水區台灣中油股份有限公司台中供油中心疑似漏油汙染土壤，環保局立即派員前往稽查，並與行政院環保署連日調查，發現柴油...

台中好湯音樂會在東勢 泡溫泉、聽音樂一次滿足

「2020台中好湯溫泉季」音樂會活動9月12日將在台中東勢林場登場，台中市府觀光旅遊局特聘葉樹涵銅管五重奏帶來精采演出，...

萊劑美豬惹議！ 台中堅持瘦肉精零檢出 推安心標示

台中市食品藥物安全處今天說，台中市政府堅持「瘦肉精零檢出」立場，推出「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標...

台中潭子竹筍節將登場 疫情攪局取消竹筍料理品嚐

台中市「潭子竹筍節」已連續舉辦14年，今年受疫情影響延期到9月20日登場，特別安排健行活動，民眾可欣賞沿途竹林美景，並規...

影／盧秀燕在小學校長會議重申：學校午餐不能含瘦肉精

台中市教育局今天上午召開這學年度的公私立國小校長會議，並舉辦12年國教專業成長研習，透過校務經營交流，提升校長領導專業知...

大智路通車 台中車站前後站貫通不再繞路

卡關13年的大智路昨天通車，開闢長度約56公尺、寬度20公尺，中市舊城區的交通發展可望大幅改善，未來台中車站前、後站門戶...

防洪隱憂！彰縣20鄉鎮 雨水下水道20年未修正

彰化縣26鄉鎮市雨水下水道，有20個鄉鎮市至少20年沒再檢討相關系統，彰化縣審計室質疑防洪功效堪虞；鄉鎮市公所認為，基層...

彰縣爭補助檢修雨水下水道 人口最多4處先做

彰化縣逾2/3鄉鎮超過20年沒重新檢討、規畫雨水下水道系統，縣府水利資源處今年為全縣人口數前4多的彰化市、鹿港福興、員林...

10月國旅旺季 觀光業者盼加碼補助

台灣觀光發展論壇昨在台中登場，逾百位觀光產業代表商討「後疫時代」的觀光挑戰因應與對策；業者反映政府安心旅遊補助多數已用罄...

南投人口普查 上網填報抽好禮

每10年1次的全國人口、住宅普查，今年為第7次，南投縣主計處長陳美秀說，全縣預計訪查3萬9千餘戶、10萬7千多人，要動員...

熱門新聞

永康88歲豆花伯遭惡劣棄單 黃偉哲買光豆花請客

23歲新北幸運兒 苗栗住民宿抽中百萬休旅車

鼓勵來嘉玩！嘉市10月再加碼1500萬搭配安旅專案

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

1瓶變3瓶！金城鎮公所重陽贈酒 取義「愛你久久」

沒了天際電纜線雜亂路牌 84歲新竹專賣局重現天日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。