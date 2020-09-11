台中潭子竹筍節將登場 疫情攪局取消竹筍料理品嚐

台中市「潭子竹筍節」已連續舉辦14年，今年受疫情影響延期到9月20日登場，特別安排健行活動，民眾可欣賞沿途竹林美景，並規畫農特產品市集，只要到場消費拍照上傳FB、IG或推特等社群軟體，即可獲得竹筍造型手機立座，期望推廣行銷潭子竹筍及農特產品。

潭子區長林國聲表示，「潭子竹筍節」自2006年舉辦，今年受疫情影響延至9月20日舉辦，並取消竹筍產品DIY、竹筍料理等品嚐活動，避免感染風險，但保留往年的健行活動，民眾可漫步於竹林筍田，觀賞沿途自然景色。健行結束後還可參加在地農特產品市集，活動當天只要到場消費，不限金額拍照上傳FB、IG或推特等社群軟體，即可獲得竹筍造型手機立座，限量500份，送完為止。

林國聲說，希望在疫情緩和後，加強行銷潭子生產的優質竹筍及農特產品，讓消費者認識優良農產品，吃得健康安心，同時形塑具在地特色的潭子竹筍品牌，提升農民生產收入。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，潭子區種植綠竹筍與麻竹筍，栽種面積共280公頃，年產量約11760公噸，每年產季4至10月，現在雖然進入尾聲，但今年因氣候穩定，產量與品質都相當好，目前每台斤約140元。

台中市府農業局長蔡精強說，種植竹筍需要土壤排水性好、雨量豐富的地區，潭子的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受市場歡迎。此外，潭子也種植稻米、馬鈴薯等多種作物，盼透過行銷活動讓更多人認識潭子在地的農特產品，刺激消費。

立委楊瓊瓔說，竹筍節是台中潭子的特色，一定要將產業結盟發揚光大，推廣到全台各地。台中市議員蕭隆澤說，經費不足一定會幫忙，讓竹筍節活動辦得圓滿。