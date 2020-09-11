影／盧秀燕在小學校長會議重申：學校午餐不能含瘦肉精

台中市教育局今天上午召開這學年度的公私立國小校長會議，並舉辦12年國教專業成長研習，透過校務經營交流，提升校長領導專業知能，市長盧秀燕也親自出席。

媒體詢問瘦肉精議題，關心校園食安，台中市長盧秀燕表示，我們有食安自治條例，全市瘦肉精零檢出，不只是校園，台中市境內都不能有瘦肉精的豬肉，食安把關最嚴格，不是只有學校吃不到瘦肉精，是全市禁止瘦肉精，為了市民的食安，堅持要實施食安自治條例，這法令已行之多年，不是為了中央政府進口美豬才做，自治條例已實施3年了，會貫徹實施台中市禁止販賣、製作含瘦肉精的豬肉。

另外，校園裝冷氣部分，盧秀燕說，她上任之後編列1.5億元預算，改善1100班，雖然明、後年教育部要接管和負責全國冷氣安裝，台中市要加快進度已編列中央配合款，編列1億元，希望加快校園安裝冷氣進度。