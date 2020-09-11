合歡山鳶峰不再裝置矮燈落實暗空 19日啟用賞星平台

合歡山國際暗空公園首座觀星設施「鳶峰賞星平台」之前因為停車場設置25盞矮燈大放光明，引起天文界和觀星族批評，南投縣政府請包商改善，並聽取專家意見，決定不再裝設燈具，落實「暗空」精神，19日晚間啟用將舉辦星空音樂會，讓遊客在優美音的樂旋律中，欣賞美麗星空，探索天文奧秘。

合歡山國際暗空公園是繼日本、南韓之後亞洲第三座、台灣第一座暗空公園。鳶峰海拔2760公尺，周邊林木茂盛，是山羌、金翼白眉等動物鳥類棲息場所，生態豐富。除了沿途經過的車燈外，幾乎毫無光害，加上高海拔、空氣乾淨，「鳶峰銀河」是許多天文、攝影迷的最愛，被稱為是觀星寶地，縣府也因此選擇鳶峰作為首座賞星平台。

縣府為了改善鳶峰停車場照明，設置25座矮燈，因數量多、燈罩角度不恰當，且測試時全部亮燈大放光明，讓觀星民眾看了傻眼。南投縣觀光處副處長林秀梅說，接到天文社團和觀星民眾的意見，縣府變立刻改善，拆除25座矮燈，並聽從學者建議，既然是暗空公園，就要盡量減少人為光源，因此，不再裝設矮燈，保持暗空原貌，請進出鳶峰的車輛小心駕駛，注意安全和減少光源。