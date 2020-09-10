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南投縣人口普查 將訪查3萬7千戶、10萬7千人
行政院每10年1次全國人口及住宅普查，今年為第7次普查，南投縣主計處長陳美秀說，南投縣預計訪查3萬9千餘戶、10萬7千多人，動員工作人力約500人，採用「公務登記與調查整合式普查」，已有項目不重複查填，僅蒐集公務登記缺乏資料，以降低普查成本與人力，減輕民眾受訪負擔。
南投縣副縣長陳正昇說，人口及住宅普查是根據統計法規定，每10年舉辦1次基本國勢調查，自民國45年首次創辦，這次為第7次，普查結果忠實呈現國家人口發展脈動，也是制定重大政策與學術界研究之重要依據。這次普查期間為11月8日起至11月30日止。
陳美秀表示，這次普查目的在於蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等3大資料，縣民可能因就學、就業、租屋、出國等各種因素，致使戶籍資料與實際居住情形產生落差，普查可取得現行登記制度無法獲得的重要統計資訊，包括人口分布及特性、家戶型態、長期照顧、使用語言、托育照顧、就學就業、居住狀況等資訊，作為規劃軟硬體建設及研議相關政策參據。
南投縣政府在8月17日成立「南投縣人口及住宅普查處」，各鄉鎮市公所亦於9月1日成立「各鄉鎮市人口及住宅普查所」等普查臨時組織，共同推動普查業務。縣府今天也舉辦各鄉鎮市公所普查幹部研討，要求辦好各級普查人員遴訓作業、完整普查對象與提升普查資料準確度等，普查人員也要落實自主健康管理、注意安全。鼓勵民眾踴躍參與普查，11月1日起也將開放利用電腦、手機及平板等方式上網填報，還可參加百萬好禮抽獎，最高獎項可獲得10萬元商品禮券。
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