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重賞之下必有高材生 員林高中高分群學生領百萬獎學金

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林高中有校友會和文教基金會的支持，發出百萬獎學金給高分群入學的新生。圖／員林高中提供
員林高中有校友會和文教基金會的支持，發出百萬獎學金給高分群入學的新生。圖／員林高中提供

國立員林高中祭出優厚獎學金招生，今年共有27名新生符合資格，領取高達100萬6000元獎學金，大同國中校友廖涵光和永靖國中校友江彥霖滿積分5A++，選擇升學員林高中，各得到15萬元獎學金，創下員林高中新紀錄。

員高校長游源忠說，員林高中校友會、文教基金會及各界人士支持員林高中，使得辦學蒸蒸日上，今年有10多名新生5A以上高分，以優先免試和免試入學的方式選讀員高，員高校友會董事長蕭義明、文教基金會董事長謝順民特地撥冗趕到，頒贈獎助學金，為鼓勵未來更多優秀學子就近升學，文教基金會從今年起，把優先免試入學且會考45分的新生獎金學從5萬元提升到15萬元。

廖涵光擅長數理與自然科，他說，聽畢業的學長姐提到員高讀書風氣優良，希望在這裡可以精進自己的學業，認真不懈怠，希望三年後能夠透過繁星計畫錄取心目中的第一志願國防醫學系。

江彥霖選擇就讀員高是因離家較近，而且欣賞員林高中注重學生多元發展的特色，他期許未來3年可以勇敢探索與嘗試，成績保持在1%以內，經由繁星計畫找到合適自己的領域並做統整學習。

員高校長游源忠說，員高近年錄取清、交、成、政等頂尖大學的人數逐年增加，今年錄取73人，國立優質大學有44人，創歷屆以來最高佳績，帶動今年國中畢業生申請到員高入學的風氣，員高新生入學成績是近年來最高分，他認為，新生就近入學，在員林高中好好學習，將來一定可以錄取心目中理想的大學。

繁星 升學

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