延宕13年 大智路終打通聯結台中火車站前後站

在大智慧學苑大樓完成協議價購順利拆除後，延宕13年的台中市東區大智路貫通計畫今天正式通車，台中市長盧秀燕指出，民眾盼望幾十年的台中火車站前後站終於打通，不用再繞路。

台中市鐵路高架化後，為打通大智路讓台中火車站前後站貫通，台中市府做了很多努力。台中市建設局長陳大田表示，大智路是非常特殊的案子，自民國104年推動都市計畫後，大智慧學苑被劃為道路用地，合法大樓的住戶面臨拆除命運，過程幾度緊張，終於在市府團隊積極溝通及解決問題下，讓此案成為台中具象徵意義的道路。

市府今天在通車典禮上，特別安排大智慧學苑所有權人代表以「城市英雄」之姿搭乘吉普車進場，接受盧秀燕獻花，她說，市府以同理心積極溝通獲全數所有權人同意，在沒有陳抗衝突下取得道路用地，創下「全台最大住商拆遷案」典範。

盧秀燕也感謝前市長胡志強、林佳龍及現任市府同仁努力，今天終於通車，前後站的貫通也讓民眾不用再繞道而行，讓交通更加順暢，而且打通前後站，象徵台中交通史上、地方發展史上、經濟史上的重要新紀元及里程碑，也是全部市民共同成就和成功。

盧秀燕更當場深深鞠躬向「大智慧學苑」所有權人表達感謝，她說，要打通大智路就需要拆除大智慧學苑大樓，造成兩難，非常感謝24戶所有權人犧牲小我，成就大愛，他們就是台中市的城市英雄。

大智路的打通是地方大事，立委黃國書、楊瓊瓔及台中市議員李中、何敏誠、鄭功進、邱素貞等人都出席，邱素貞更表示，大智路打通經歷3屆市長，林佳龍市長任內編列4億元預算，更多次向內政部協調取得變更大智慧大樓土地為道路用地都市計畫變更，啟動與地主進行土地協議價購，進而在盧秀燕任內辦理追加預算3.3億元，順利得以拆除「大智慧學苑」，讓大智路完成打通，歷任市長的努力功不可沒。