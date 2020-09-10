台灣觀光發展論壇今在台中登場 逾百名觀光業者參與

立法院副院長蔡其昌等人創辦的台灣觀光發展論壇今天在台中市全國大飯店登場，今年邁入第六屆，以「後疫觀光挑戰來臨」為主題，針對疫情期間造成的觀光重創與修補討論，吸引逾百名觀光產業代表參與。

蔡其昌說，面對後疫情時代的觀光、國旅產業應該趁勢追擊，提升旅行安排的創意，讓國旅在疫情結束後能夠持續茁壯。他在台中海線推動旅遊觀光帶，說明國旅市場有潛力，期待政府與業者齊力讓國旅市場成功轉型。

交通部觀光局長張錫聰說，觀光局在疫情爆發之初，以SARS的等級超前部署，今年核定公布的「Tourism 2030觀光政策白皮書」也因遇疫情調整，今年二月擬定紓困，包括配合疫情損失補償、從業人員轉型培訓的以訓代賑、營業補貼等，做到紓困要快，並提早在七月推出安心旅遊方案。

張錫聰指出，今年六月國內疫情解封，國人偽出國等風潮，離島等國旅市場熱絡，消費結構改變，需要旅行社提供經緻旅遊，政府推動至今，業者也做了調整，期待透過今天的論壇，協助國旅的業者在後疫情時代轉型。

陳柏惟建議，疫情對觀光業是非常大的挑戰，但也可以視為調整台灣觀光體質的機會。同時，面對如uber, Airbnb等共享經濟的全球趨勢，政府應該考慮新興產業對既有產業的衝擊，適時調整法規，也輔導產業發展。