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嶄新的台中火車站好臭？ 疑夾雜大便的糞水外溢

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中火車站人員解釋疑因施工問題，將內部協調。記者張明慧／攝影
台中火車站人員解釋疑因施工問題，將內部協調。記者張明慧／攝影

嶄新的台中火車站啟用才4年，卻傳出民眾怒罵「好臭」！台中市議員李中追查，疑是化糞池設計不良，糞水與汙水經常溢出，讓車站與後方復興路四段臭烘烘，中市環保局還被迫要常去清掃。

台鐵台中站人員對此解釋，這是鐵道局設計施作的車站污水處理槽無法順利迅速流放污水所致，已多次向鐵道局中工處反映改善；但中工處認為，這是市府污水道尚未建置完成才造成；目前各說各話。

李中議員今天開記者會，要交通部長林佳龍「踹共」！表示林佳龍部長才剛來巡視台中火車站鐵道歷史遺跡，卻沒注意臭味薰天影響乘客與居民。

李中指出，據查台中火車站化糞池所以660人份設計，但沒考慮到火車站人潮匯聚，以每輛對號列車有376到600人，長時間且高密集度使用頻率，當然會讓化糞池滿溢，根本是設計不良。

他另向水利局調閱資料，發現台中火車站靠台灣大道方向有接污水管，但依營建署規劃要到2022年才會接污水管，換句話說污水外溢到排水溝產生臭味的問題還會持續下去。

因臭味太重，中市環保局目前每週派人協助台中火車站清理站外復興路方向惡臭側溝，也遭質疑應直接開罰，並可連續處罰，台中市府不必幫鐵路局「擦屁股」。

台中火車站疑糞水外洩造成惡臭衝天，中市環保局接獲陳情每周出動打掃。圖／李中議員提供
台中火車站疑糞水外洩造成惡臭衝天，中市環保局接獲陳情每周出動打掃。圖／李中議員提供
台中火車站疑糞水外洩造成惡臭衝天，中市環保局接獲陳情每周出動打掃。圖／李中議員提供
台中火車站疑糞水外洩造成惡臭衝天，中市環保局接獲陳情每周出動打掃。圖／李中議員提供
台中市議員李中調查台中火車站惡臭，質疑是化糞池設計不當溢洩到周遭溝渠造成。記者張明慧／攝影
台中市議員李中調查台中火車站惡臭，質疑是化糞池設計不當溢洩到周遭溝渠造成。記者張明慧／攝影
台中火車站疑糞水外洩造成惡臭衝天，中市環保局接獲陳情每周出動打掃。圖／李中議員提供
台中火車站疑糞水外洩造成惡臭衝天，中市環保局接獲陳情每周出動打掃。圖／李中議員提供

火車站 污水 中火

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