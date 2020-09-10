嶄新的台中火車站好臭？ 疑夾雜大便的糞水外溢

嶄新的台中火車站啟用才4年，卻傳出民眾怒罵「好臭」！台中市議員李中追查，疑是化糞池設計不良，糞水與汙水經常溢出，讓車站與後方復興路四段臭烘烘，中市環保局還被迫要常去清掃。

台鐵台中站人員對此解釋，這是鐵道局設計施作的車站污水處理槽無法順利迅速流放污水所致，已多次向鐵道局中工處反映改善；但中工處認為，這是市府污水道尚未建置完成才造成；目前各說各話。

李中議員今天開記者會，要交通部長林佳龍「踹共」！表示林佳龍部長才剛來巡視台中火車站鐵道歷史遺跡，卻沒注意臭味薰天影響乘客與居民。

李中指出，據查台中火車站化糞池所以660人份設計，但沒考慮到火車站人潮匯聚，以每輛對號列車有376到600人，長時間且高密集度使用頻率，當然會讓化糞池滿溢，根本是設計不良。

他另向水利局調閱資料，發現台中火車站靠台灣大道方向有接污水管，但依營建署規劃要到2022年才會接污水管，換句話說污水外溢到排水溝產生臭味的問題還會持續下去。