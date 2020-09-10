羊肉羹店家不可以評論政府 綠粉給負評並呼籲抵制

埔里愛蘭讚哥羊肉羹是一家已有28年歷史，在當地頗具知名度的店，只因老闆上周在與顧客討論美豬、美牛、健保費率等議題時，遭一名潘姓綠粉冠上中共同路人之名，甚至還在Google map中給予一顆星負評，並號召「有台灣意識」顧客抵制，讓老闆兒子在臉書社團《埔里人》還原真相，表示不是餐點難吃，也不是服務不好，只是因為政治立場不同。

上周五一名潘先生在臉書「愛蘭讚哥羊肉羹」公佈欄下留言，「我以後會餓死，也不會再上門了！呼籲有台灣意識者抵制愛蘭讚哥。」並指稱，當天有人大談賴副總統不是，並罵總統為蔡芝X，之後他不爽說：「那以後我不用再來了。」創業老闆也沒勸阻，他又罵：「我知你們生意很好，嘸差我一個啦！」

讚哥羊肉羹臉書隔天發文說，9月4日上周五接近中午，期間老老闆剛好正在泡茶和另外兩位是住附近的鄰居聊天，其中聊到最近的勞保保費費率及美豬美牛議題話題，原本應該不論正反意見大家都能夠公開理性討論，不過一位客人卻突然說「你們在說政府壞話哦！」並在隨後表示不願以後再來購買，家父也尊重各自政治上的意見而說「好」。

此後這位潘先生就在臉書另一公開性社團內留言，並還在Google map中給予一顆星負評，只因政治立場不同，而要大家共同抵制店家，以及留言所說有「汙辱蔡英文總統！」