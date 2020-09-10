聽新聞
test
0:00 / 0:00

羊肉羹店家不可以評論政府 綠粉給負評並呼籲抵制

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
埔里愛蘭讚哥羊肉羹老老闆只因批評政府施政作為，遭潘姓客人嗆罵給負評，並在臉書留言抵制。記者黑中亮／攝影
埔里愛蘭讚哥羊肉羹老老闆只因批評政府施政作為，遭潘姓客人嗆罵給負評，並在臉書留言抵制。記者黑中亮／攝影

埔里愛蘭讚哥羊肉羹是一家已有28年歷史，在當地頗具知名度的店，只因老闆上周在與顧客討論美豬、美牛、健保費率等議題時，遭一名潘姓綠粉冠上中共同路人之名，甚至還在Google map中給予一顆星負評，並號召「有台灣意識」顧客抵制，讓老闆兒子在臉書社團《埔里人》還原真相，表示不是餐點難吃，也不是服務不好，只是因為政治立場不同。

上周五一名潘先生在臉書「愛蘭讚哥羊肉羹」公佈欄下留言，「我以後會餓死，也不會再上門了！呼籲有台灣意識者抵制愛蘭讚哥。」並指稱，當天有人大談賴副總統不是，並罵總統為蔡芝X，之後他不爽說：「那以後我不用再來了。」創業老闆也沒勸阻，他又罵：「我知你們生意很好，嘸差我一個啦！」

讚哥羊肉羹臉書隔天發文說，9月4日上周五接近中午，期間老老闆剛好正在泡茶和另外兩位是住附近的鄰居聊天，其中聊到最近的勞保保費費率及美豬美牛議題話題，原本應該不論正反意見大家都能夠公開理性討論，不過一位客人卻突然說「你們在說政府壞話哦！」並在隨後表示不願以後再來購買，家父也尊重各自政治上的意見而說「好」。

此後這位潘先生就在臉書另一公開性社團內留言，並還在Google map中給予一顆星負評，只因政治立場不同，而要大家共同抵制店家，以及留言所說有「汙辱蔡英文總統！」

老闆兒子並留言指出，本店只是小小店家，可經不起被這樣誣衊而造成影響生意，我們的服務、環境、品質不敢說非常好，但至少對得起產品及賺的錢，如果是產品或服務上工作的失誤或做不好，我們願意誠心道歉及補償！但今日只是因為政治立場的相對就必須受到如此對待，對不起，我不服！

埔里愛蘭讚哥羊肉羹老老闆只因批評政府施政作為，遭潘姓客人嗆罵給負評，並在臉書留言抵制。記者黑中亮／攝影
埔里愛蘭讚哥羊肉羹老老闆只因批評政府施政作為，遭潘姓客人嗆罵給負評，並在臉書留言抵制。記者黑中亮／攝影
埔里愛蘭讚哥羊肉羹老老闆只因批評政府施政作為，遭潘姓客人嗆罵給負評，並在臉書留言抵制，老闆不平回憶當天情況。記者黑中亮／攝影
埔里愛蘭讚哥羊肉羹老老闆只因批評政府施政作為，遭潘姓客人嗆罵給負評，並在臉書留言抵制，老闆不平回憶當天情況。記者黑中亮／攝影

保費 美豬 埔里

延伸閱讀

黃偉哲：美豬在台南幾近沒市場

盼立院早開議處理美豬 游錫堃：不是院長說什麼就什麼

Google進駐彰濱房價漲七成 專家：接下來這三區要發了

反美豬公投玩真的 江啟臣周六領軍22縣市同步募連署書

相關新聞

嶄新的台中火車站好臭？ 疑夾雜大便的糞水外溢

嶄新的台中火車站啟用才4年，卻傳出民眾怒罵「好臭」！台中市議員李中追查，疑是化糞池設計不良，糞水與汙水經常溢出，讓車站與...

影／日月潭泳渡續辦？ 衛福部、體育署、南投縣商討

日月潭萬人泳渡將在9月26、27日舉辦，南投縣政府上月24日發文請示中央疫情指揮中心，基於防疫是否續辦，指揮官衛福部長陳...

影／大智路通車了！盧秀燕：台中車站前、後站正式貫通

延宕13年大智路打通，今天正式通車！台中市長盧秀燕說，透過積極溝通、用心傾聽所有權人心聲及議會預算支持下，獲全數所有權人...

台灣觀光發展論壇今在台中登場 逾百名觀光業者參與

立法院副院長蔡其昌等人創辦的台灣觀光發展論壇今天在台中市全國大飯店登場，今年邁入第六屆，以「後疫觀光挑戰來臨」為主題，針...

羊肉羹店家不可以評論政府 綠粉給負評並呼籲抵制

埔里愛蘭讚哥羊肉羹是一家已有28年歷史，在當地頗具知名度的店，只因老闆上周在與顧客討論美豬、美牛、健保費率等議題時，遭一...

讀高工一天被退學 裝修公司老闆不放棄自己今回饋社區

彰化縣員林市裝修工程公司老闆汪宏志數年前加入寶島行善團，接觸台灣各地的弱勢民眾，從服務中看到台灣最美的風景，今天回饋鄉里...

台中運動局攜手麗寶賽車場 推首次自由車選手移地訓練

備戰2021年全國運動會，台中市運動局與麗寶國際賽車場合作，推動首次台中自由車選手移地訓練，運動局長李昱叡到賽車場勉勵選...

疫情衝擊 明華園今年唯一表演只在員林演藝廳

彰化縣文化局主辦的「2020彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW」，將於10月24日至11月21日接連5週，由明華...

弘光科大銀髮族營養工作坊 教社區做營養餐給長者

國健署最新一次調查顯示，銀髮族在六大類食物攝取不均，弘光科技大學通識教育中心開辦「吃健康、健康吃」銀髮族營養工作坊活動，...

中市徵失智關懷影片 最高獎金10萬

台中市衛生局舉辦長照服務短片製作競賽，主題是「失速狂想 憶起展笑容」，學生與社會人士都可組隊參加，最高獎金10萬元，徵件...

賞楓季暖身 奧萬大9月先推住宿優惠

時序入秋，南投縣奧萬大、杉林溪及台中武陵農場等都是知名賞楓景點，為迎接賞楓季，奧萬大賞楓步道、飛瀑棧橋、賞鳥平台等部分區...

特色活動炒熱觀光 中彰投3小鎮回春

人口過度集中都市，不少小鎮原本快没落，因創造「主題」重新發亮；南投的集集鎮原是人口最少鄉鎮，最近人口重新破萬，鄉村振興並...

熱門新聞

他問台北市這幾年有進步嗎？ 在地人曝「2優點」：有感在向前

中央林口交流道改善方案 侯友宜怒：為何我現在才知道？

獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

德國媳婦為愛當苗栗人 當年徵求彩妝模特兒結緣老公

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

中壢公所一審敗訴不上訴 50年既成道路被地主封引民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。