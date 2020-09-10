讀高工一天被退學 裝修公司老闆不放棄自己今回饋社區

彰化縣員林市裝修工程公司老闆汪宏志數年前加入寶島行善團，接觸台灣各地的弱勢民眾，從服務中看到台灣最美的風景，今天回饋鄉里，捐贈165件制服給員林市東區四所小學，期待經濟弱勢孩子能穿乾淨新制服上學。

汪宏志家境小康，員林國中畢業考上彰師附工，第一天上課就與同學發生衝突，他被退學，卻沒放棄自己，改向家鄉木工師傅學習技藝，翌年重考考上海山高工夜間部電子機械科，白天學木工，晚上念書，半工半讀完成學業。

學習木工10多年，又懂電子機械，汪宏志創業開了裝修公司，經常承包公共工程，認識政治人物；他說，前縣議員陳秋蓉認真服務，關心鄉里弱勢民眾，他很欽佩政治人物願意放下身段到第一線做社福，因此今年捐贈制服給員林市東區四所小學。

每一所小學的制服不一樣，學校丈量小朋友的尺寸，向制服廠商訂購，憑發票請款，預計汪宏志將支付6萬2000元。今天員東國小受贈，校長凃惠萍說，捐贈實物可以真正用在小朋友的身上。

汪宏志過去5年捐款和捐贈物資給花蓮、台東偏鄉的弱勢民眾和孩子，累計金額約400萬元，今天回饋鄉里是個開始；汪宏志說，他會呼應家鄉正向力量，幫助需要的民眾。