台中運動局攜手麗寶賽車場 推首次自由車選手移地訓練

備戰2021年全國運動會，台中市運動局與麗寶國際賽車場合作，推動首次台中自由車選手移地訓練，運動局長李昱叡到賽車場勉勵選手時除感謝麗寶國際賽車場與市府攜手合作，也盼藉由優質場地，協助自由車選手勇奪佳績。

台中市運動局與台中市體育總會自由車委員會合作，積極推廣自由車運動、提升技術水準，孕育包括將進軍東京奧運的國手馮俊凱、亞運金牌好手蕭美玉等多位優秀自由車運動人才，2019年全國運動會自由車項目更勇奪13金8銀1銅、全國第1寶座；今年在清水鰲峰山舉行的全國自由車場地錦標賽，台中選手也奪下14金4銀5銅，成績亮眼。

國家級教練、也是大甲高中老師的徐瑞德表示，麗寶國際賽車場對自由車選手來說是封閉型的安全訓練環境，大大提升一般公路訓練的交通安全，另外具高低差的大型賽道，全長3.5公里，高低差約5層樓高，兩條直線加速路線，分別有9個左彎、14個右彎，是極具張力的賽道，選手可利用高低落差的地形，提升平常訓練的強度，能讓自由車好手在養成期能提升能力。

這次台中自由車選手移地訓練人數達100多位，包含清泉國中學生人數18人、日南國中學生人數25人、大甲國中學生人數13人、大甲高中學生人數25人、國立台灣體育運動大學21人等優秀選手均受惠。