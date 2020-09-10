疫情衝擊 明華園今年唯一表演只在員林演藝廳

彰化縣文化局主辦的「2020彰化劇場藝術節NEXT OPEN SHOW」，將於10月24日至11月21日接連5週，由明華園劇團等5個國內表演團隊，今年因應疫情影響，場館加強環境清潔消毒，觀眾須配合戴口罩、量額溫、手部酒精消毒並依照實聯制措施入場。

「彰化劇場藝術節」連續6年獲文化部經費補助，至今邁入第7年，彰化縣長王惠美說，今年以「員夢航廈」為主題，推出適合老中青三代不同的年齡層的表演，彰化縣政府及員林市公所也針對振興經濟促進消費都有促銷方案及摸彩機會，民眾可規劃來趟清旅行。

這次禮聘「栢優座」《大年初一前晚的那頓飯》以古借今探討家庭關係、「明華園戲劇總團」《大河彈劍》呈現傳統戲曲的創新與傳承、「故事工廠」《偽婚男女》探討同性婚姻，幸福需要別人同意嗎?「果陀劇場」《五斗米靠腰二部曲-老闆不願透漏的事》以詼諧幽默的手法討論職場生態、「唱歌集音樂劇場」《大家都想做音樂劇!》等，

明華園演員孫翠鳳說，明華園來到彰化表演總是受到熱烈歡迎及最大的掌聲，每場表演座無虛席，非常喜歡到彰化表演，近日因為受到疫情的影響，許多戶外表演都取消，明華園今年唯一的一次，也是唯一的一場就是在員林演藝廳。