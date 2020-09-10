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影／日月潭泳渡續辦？ 衛福部、體育署、南投縣商討

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
日月潭萬人泳渡是國內規模最大的水上運動，相關業者擔心停辦衝擊國內觀光。圖／南投縣政府提供
日月潭萬人泳渡是國內規模最大的水上運動，相關業者擔心停辦衝擊國內觀光。圖／南投縣政府提供

日月潭萬人泳渡將在9月26、27日舉辦，南投縣政府上月24日發文請示中央疫情指揮中心，基於防疫是否續辦，指揮官衛福部長陳時中最新指示，日月潭泳渡是重要且有意義的活動，而且時間緊迫，將邀集體育署、南投縣政府三方坐下來商討決定，陳時中也說，請示公文未附防疫計畫書，南投縣副縣長陳正昇說，防疫計畫書已由泳渡主辦單位擬妥送縣府審查，希望中央能在周五11日邀集開會，做出決定。

陳正昇說，日月水潭泳渡舉辦近38年，參加人數高達約2萬人，主辦單位四季早泳會的防疫計畫書，從選手停車台21線中潭公路下車戴口罩開始，就有縝密嚴謹的規範與要求，唯獨下水後近3000公尺的泳渡過程無法戴口罩且難保持社交安全距離，是南投縣府最擔心的關鍵防疫問題，這也是如果中央協調一旦商定如期舉辦時，南投縣府最需要中央衛福部等相關單位協助資源及人力落實防疫的重點。

他說，由於距離日月潭泳渡表定時間緊迫，南投縣府殷盼中央能在周五前邀集開會，除了中央疫情指揮中心、疫管署、體育署、南投縣政府，最好也能讓主辦的四季早泳會出席，因為不管辦或不辦，都有很多重要的事宜需要處理或解決，如果能夠在會中立即協商後續如何應變補強，才能將所有可能衍生的問題都能一次周延處理解決。

日月潭萬人泳渡是國內規模最大的水上運動，相關業者擔心停辦衝擊國內觀光。圖／南投縣政府提供
日月潭萬人泳渡是國內規模最大的水上運動，相關業者擔心停辦衝擊國內觀光。圖／南投縣政府提供

日月潭 疫情 口罩

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