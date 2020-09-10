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影／大智路通車了！盧秀燕：台中車站前、後站正式貫通

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，在沒有陳抗、流血衝突的情形下，打通交通要道，為當地打開經濟起飛新門戶，創下「全台最大住商拆遷案」的成功且完美典範。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕說，在沒有陳抗、流血衝突的情形下，打通交通要道，為當地打開經濟起飛新門戶，創下「全台最大住商拆遷案」的成功且完美典範。記者喻文玟／攝影

延宕13年大智路打通，今天正式通車！台中市長盧秀燕說，透過積極溝通、用心傾聽所有權人心聲及議會預算支持下，獲全數所有權人同意，在沒有陳抗、流血衝突的情形下，打通交通要道，為當地打開經濟起飛新門戶，創下「全台最大住商拆遷案」的成功且完美典範！

今天所有權人搭乘吉普車進場，盧秀燕逐一獻花致意，她說，過去各單位都會預擬講稿，她要發自內心說出自己的感動，這一分享就長達20分鐘，逐一感謝24戶所有權人、建設局拆除團隊、在地議員何敏誠、邱素貞、李中、鄭功進、羅廷瑋及立委黃國書、楊瓊瓔的支持。

盧秀燕說，若大智路沒有打通，鐵路高架化效益僅能發揮一半功能，今天是台台中地方發展史、交通史上極為重要的一頁，而我們都是這頁歷史重要的見證人。

所有權人之一楊永榮醫生說，打通創造在地繁榮，增進很多方便。

建設局長陳大田指出，大智路是一件「非常特殊」的案子，2015年推動都市計畫後，大智慧學苑劃為道路用地，合法大樓的住戶面臨拆除命運，過程關係幾度非常緊張，終於在建設局團隊用心努力、積極溝通獲得24戶所有權人同意。

陳大田說，今年3月啟動拆除，一共12層，以每一周拆除一層完成，上午通車儀式結束後，中午正式通車。

大智慧學苑大樓所有權人乘吉普車進場，市長盧秀燕說他們是「城市英雄」。記者喻文玟／攝影
大智慧學苑大樓所有權人乘吉普車進場，市長盧秀燕說他們是「城市英雄」。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕說，在沒有陳抗、流血衝突的情形下，打通交通要道，為當地打開經濟起飛新門戶，創下「全台最大住商拆遷案」的成功且完美典範。記者喻文玟/攝影
台中市長盧秀燕說，在沒有陳抗、流血衝突的情形下，打通交通要道，為當地打開經濟起飛新門戶，創下「全台最大住商拆遷案」的成功且完美典範。記者喻文玟/攝影

盧秀燕 陳抗 楊瓊瓔

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