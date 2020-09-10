鐵砧山到三井outlet公車新路線屢流標 議員盼市府努力

國內新冠肺炎疫情趨穩後，台中市議員施志昌建議市府，因國人無法出國，應趁此機會好好發展台中海線的旅遊，並改善海線的交通問題，台中市公共運輸及捷運工程處今年規畫鐵砧山至台中港的新公車路線，但因為沒有業者願意承接，至今無法上路，施志昌希望市府能再多加把勁；公運處表示，業者承接意願低，考慮微調路線再招標，

施志昌說，今年6月國內新冠肺炎疫情穩定後，因國外疫情尚未明朗，國人仍無法出遊，國內旅遊產生了報復性消費的現象，各縣市開始積極規劃旅遊路線吸引遊客。他當時就呼籲台中市政府能盡快規劃，交通也要能配合旅遊發展，才有機會將遊客吸引到海線。

施志昌表示，公捷處此次規劃的路線從起點為鐵砧山至台中港，中間連結鎮瀾宮、清水、高美濕地至台中港與三井outlet多項海線重要景點，適合親子旅遊、生態教學、宗教文化、釣魚休閒、品嚐海線美食或是購物。