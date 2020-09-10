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弘光科大銀髮族營養工作坊 教社區做營養餐給長者

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大辦銀髮族營養工作坊 ，餐旅系老師鄭錦慶教如何煮得健康。圖／弘光科大提供
弘光科大辦銀髮族營養工作坊 ，餐旅系老師鄭錦慶教如何煮得健康。圖／弘光科大提供

國健署最新一次調查顯示，銀髮族在六大類食物攝取不均，弘光科技大學通識教育中心開辦「吃健康、健康吃」銀髮族營養工作坊活動，邀請社區負責銀髮據點主要備餐的人員參加，讓他們學習在烹煮上更注重銀髮族的調理營養。學員說，這次學到更多元的料理手法，也能吃得更健康。

通識中心服務學習組長張簡琳玲表示，過去在學校附近社區上課，發現社區內負責烹煮、採買食材供餐給長輩送餐、備餐人員，經常是「社區菜園內種什麼菜，就煮什麼菜當長輩餐點」，容易忽略飲食均衡，尤其蛋白質攝取量明顯不足，所以邀請沙鹿區竹林、興安、天恩、鹿寮社區，及龍井區三角社區總共21位備餐人員參加銀髮營養工作坊。

為了讓備餐人員打破傳統飲食上的迷思、注重銀髮族三高的問題，課程安排有講座與實作，讓學員把正確觀念應用在製作餐點上。食科系特聘教授林麗雲講授銀髮飲食調理，她指出，要長者注意缺乏鈣、鎂，多吃蔬果，預防貧血要補充蛋白質及鐵質，並建議少量多餐，以豆製品取代動物蛋白質，同時補充維生素B群，每天要服用一顆綜合維他命礦物質。

林麗雲告訴備餐人員，料理時以健康烹調法為原則，即「向食物借水、向食物借油、不加味精」，無水烹調保存食物中維生素、礦物質，靠蒸氣做菜，不必長時間烹調；無油烹調以恆溫乾爆去除肉腥味逼出脂肪，省油又健康；以天然調味料調味增加口味，才能吃得更健康。

再由餐旅系助理教授鄭錦慶示範鮮魚釀豆腐、金萱鮮菇燉子排兩道菜，這兩道菜烹調容易又養生，學員邊聽邊拍照、錄影做紀錄，再自己動手用白蘿蔔、南瓜製作黃金蘿蔔糕，課程最後成品分享品嚐，學員不斷點頭稱讚：「好好吃！」

林姓學員說，以前烹煮手法比較傳統，經過半天的上課後，才知道想要讓社區銀髮族吃得更健康、更營養，可以用更多元的烹調方式，是很棒的課；陳姓學員說，煮菜煮那麼久，第一次上銀髮族營養課程，透過學校老師教導，讓他們送餐烹煮的志工們，能夠在健康上更把關，「我覺得上課很有趣又很實用，希望以後有機會可以再上課。」

弘光科大辦銀髮族營養工作坊 ，餐旅系老師鄭錦慶教如何煮得健康。圖／弘光科大提供
弘光科大辦銀髮族營養工作坊 ，餐旅系老師鄭錦慶教如何煮得健康。圖／弘光科大提供

銀髮族

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