中市徵失智關懷影片 最高獎金10萬

台中市衛生局舉辦長照服務短片製作競賽，主題是「失速狂想 憶起展笑容」，學生與社會人士都可組隊參加，最高獎金10萬元，徵件即日起至10月15日止。

中市衛生局長曾梓展說，這次主題，打造高齡友善健康幸福城市，希望透過影片讓大眾更了解失智症行為，減少錯誤解讀。

衛生局鼓勵學生或社會人手組隊創意製作、拍攝出觸動人心的作品，讓更多民眾能獲得失智症與長照服務相關資訊，並喚起社會大眾對失智症議題的關注。

另為鼓勵中高齡長者參賽，今年增加「長青組」。參賽隊伍分成校園組、社會組、長青組3個組別，參賽者不限居住地、戶籍地，廣邀全國民眾參與。

各組取前3名及3名佳作，通過初審入圍的作品即可獲得3,000元獎金，各組別第一名可獲高額獎金，社會組第一名10萬元、校園組第一名8萬元、長青組第一名獎金6萬元。

衛生局歡迎對影像創作或相關興趣有熱忱者前來挑戰，僅受理線上報名，即日起至109年10月15日報名，網址: https://www.ftvlove.com/)，活動詳情可洽中市衛生局林小姐04-25265394分機6003，或承辦單位民間全民電視林先生04-22658181。