快訊

不只三國！楊貴妃、安史之亂也消失 課本主編：可悲的仇中課綱

先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內口罩接連出包 彰化消費者服務中心電話響不停

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國內口罩接連出包，彰化縣消費者服務中心今天接連接到消費者換貨諮詢電話。記者林敬家／攝影
國內口罩接連出包，彰化縣消費者服務中心今天接連接到消費者換貨諮詢電話。記者林敬家／攝影

僅來新北市口罩國家隊「加利科技股份有限公司」涉嫌進口陸製口罩，彰化「富達實業社」昨天也被爆出遭南投檢方查獲，偽造國家隊口罩販售圖利，彰化縣消費者服務中心今天諮詢電話響不停，民眾擔心滿到品質不好的口罩像退貨，彰化縣府消保官林秀蓮指出，在哪裡買就到哪裡退，如果對方不肯換，就可以打1950申訴。

國內口罩接連出包，彰化縣消費者服務中心今天接獲不少民眾詢問口罩退換貨，超過半數都是跟富達口罩有關，林秀蓮表示，消費者現在對沒有印MIT的口罩有疑慮，消保法裡面的企業經營者包括製造商、經銷商，民眾只要是知道跟誰買的，都可回到原處要求退貨，消費者也可以到行政院消費者保護會網站上寫線上申訴，但須填寫業者名稱和電話，才有辦法發公文，請業者做後續處理。

林秀蓮也說，目前還沒有接到民眾反映業者不願換口罩，消費者若認為自己用醫療用口罩價格買到非醫療的口罩，也可以回到購買的的藥局或原本的地方換，不過這是針對一般買來自行使用的消費者，不涵蓋大量口罩進貨者或中盤商等。

國內口罩接連出包，彰化縣消費者服務中心今天接連接到消費者換貨諮詢電話。記者林敬家／攝影
國內口罩接連出包，彰化縣消費者服務中心今天接連接到消費者換貨諮詢電話。記者林敬家／攝影

口罩

延伸閱讀

加利口罩換貨不用趕 指揮中心：11日後也可換

加利口罩退款首日 北市消保官：新增郵寄退款方式

進口口罩多流入何方？ 指揮中心：分三方向管理

日月光控股生產醫療口罩 全面提供員工使用

相關新聞

國內口罩接連出包 彰化消費者服務中心電話響不停

僅來新北市口罩國家隊「加利科技股份有限公司」涉嫌進口陸製口罩，彰化「富達實業社」昨天也被爆出遭南投檢方查獲，偽造國家隊口...

台中大智路9/10通車 調整火車站旁4路線丶機車場完工

台中市火車站旁大智路明天舉行通車典禮，貫通後無縫串聯前後站，交通局因應停車需求增加，先開闢「大智機車停車場」配合大智路一...

影／百歲生日盧秀燕陪慶生今如願 不老秘訣是夾娃娃機

生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠，是新庄里名符其實百歲老寶貝。他今年百歲生日前許下願望，希望「燕子市長...

農會也有長照2.0 和美農會開辦「綠色照顧站」

台灣進入老年化社會，除了社區成為推動長照C據點的主力，現在就連農也成立關懷站，彰化和美農會配合農委會計畫開設「綠色照顧站...

中捷綠線預定今年底通車？ 藍議員：擔心政治因素干擾

台中市議會交通委員會今召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」國民黨議員楊正中表示，中捷與市府篤定宣布今年綠捷會通車，...

台中樹德非營利幼兒園啟用 盧秀燕：今年4家招生1058名

台中市南區樹德非營利幼兒園今天竣工啟用，市長盧秀燕親自出席剪綵。台中市南區市議員邱素貞、李中表示...

7 組茶菓子伴手禮獲選在茶博會展出 推廣台灣飲茶文化

南投是產茶大縣，農糧署輔導台灣茶文化推廣協會辦理茶菓子伴手禮評選活動，共選出7 組別具特色的茶菓子伴手禮，上午在竹山遊山...

民代爭取中市外埔設公托 社會局文化局勘查新圖書館

台中市議員吳敏濟為外埔區年輕父母爭取設置0到2歲公托，減少托育負擔和困擾，今天相關單位到新完工的外埔圖書館勘查，中市社會...

影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

南投縣樹木銀行轉型為苗圃生態休閒公園，兼具生態保育和親子遊憩功能，但工程遲遲未完工，讓大小朋友望穿秋水。南投縣農業處長陳...

影／Sandy代言台中戒菸LINE@ 愛的呼喚揪憲哥戒菸

綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）代言台中市率六都之先所推動的「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天與台...

台中公告地價降2成 繳稅有感

台中市2016年公告地價調漲一度引發民怨，經地價評議委員決議，今年公告地價調降20.06%，全市約有9成民眾受惠，尤以西...

社福產品找電商助銷？「要上架費不划算」

社福產品難賣，台中市府曾要透過電商平台數位購物協助促銷，但遭婉拒，社福團體表示，機構小、人員配置...

熱門新聞

新竹橫山冒石油！？中油坦承80年代遺留油管破裂釀污染

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

影／民意堅決反對 台南後壁萬頭養豬場緊急喊卡

獨／台南衛生局長成大這位醫師將接任 跌破眾人眼鏡

民雄大士爺祭結合封街夜市 預估3天吸引40萬人潮

德國媳婦為愛當苗栗人 老公當年應徵彩妝模特兒結緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。