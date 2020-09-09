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國內口罩接連出包 彰化消費者服務中心電話響不停
僅來新北市口罩國家隊「加利科技股份有限公司」涉嫌進口陸製口罩，彰化「富達實業社」昨天也被爆出遭南投檢方查獲，偽造國家隊口罩販售圖利，彰化縣消費者服務中心今天諮詢電話響不停，民眾擔心滿到品質不好的口罩像退貨，彰化縣府消保官林秀蓮指出，在哪裡買就到哪裡退，如果對方不肯換，就可以打1950申訴。
國內口罩接連出包，彰化縣消費者服務中心今天接獲不少民眾詢問口罩退換貨，超過半數都是跟富達口罩有關，林秀蓮表示，消費者現在對沒有印MIT的口罩有疑慮，消保法裡面的企業經營者包括製造商、經銷商，民眾只要是知道跟誰買的，都可回到原處要求退貨，消費者也可以到行政院消費者保護會網站上寫線上申訴，但須填寫業者名稱和電話，才有辦法發公文，請業者做後續處理。
林秀蓮也說，目前還沒有接到民眾反映業者不願換口罩，消費者若認為自己用醫療用口罩價格買到非醫療的口罩，也可以回到購買的的藥局或原本的地方換，不過這是針對一般買來自行使用的消費者，不涵蓋大量口罩進貨者或中盤商等。
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