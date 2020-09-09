雙冬排水溝寬度小易淹農田 政院中部中心允拓寬
南投縣草屯鎮雙冬里排水溝寬度不足，每逢大雨就水淹農田，而加老、石川、碧峰里重劃時設施未完善，部分區域未做排水溝，行政院中部中心執行長蔡培慧今天踏勘並允協助改善。
草屯鎮雙冬里排水灌溉溝渠寬度不足，每逢大雨易淹水，造成農作物損失慘重，農民苦不堪言。另外，加老里、石川里、碧峰里農水路受損需要改善，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧得知，今天會同南投農田水利會長林庚辛、縣議員蔡銘軒等人踏勘。
林庚辛說，雙冬里排水溝渠超過40年未更新，因溝渠寬度不足，常因降雨水淹一旁農田，造成農作物損失慘重。蔡培慧踏勘後說，排水溝將拓寬2公尺、加深1.6公尺，解決這裡逢雨必淹的長期問題。
蔡培慧說，為改善偏鄉農業生產環境，今天實地踏勘雙冬里排水灌溉溝渠，並前往位於重劃區的加老、石川、碧峰里了解農水路受損狀況，確實有重整必要，包括施設排水溝、路中電線桿遷移、路面破損影響行車安全等問題，將攜手南投農田水利會改善，讓農民安心。
蔡培慧等人踏勘加老里時，草屯鎮長簡景賢也到場關心。蔡培慧說，中央與地方共同為南投發展努力，是全體鄉親福氣；有關加老里、碧峰里部分未做排水溝，導致集排水不良，農水路也因長期使用導致損壞，甚至路中還有電線桿，將鋪平道路並遷移電線桿，未做排水溝的路段也會施設。
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