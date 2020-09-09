台中大智路9/10通車 調整火車站旁4路線丶機車場完工

台中市火車站旁大智路明天舉行通車典禮，貫通後無縫串聯前後站，交通局因應停車需求增加，先開闢「大智機車停車場」配合大智路一併通車啟用，紓解火車站周邊停車需求。

台中市火車站2018統計，每天旅客人次約2．6萬人，尤其通勤族，機車格一位難求，不少人為了趕時間違停，造成往日車站亂象。

中市交通局長葉昭甫表示，大智機車場位於大智路丶復興路交叉口的停35用地，出入口位在大智北路側，提供93格機車停車格。

葉局長說明，為紓解車站東西站貫通後衍生的停車需求，交通局第一階段興闢大智機車停車場，後續還有立德停車場立體化工程，預計2023年完工，可提供207格汽車停車格及200格機車停車格。

他表示，交通局會不斷檢討車站周邊停車需求及車格使用率，配合市府預算編列，持續增加車站周邊停車供給。

配合大智路打通，交通局提醒，大智北路周邊將有四大行車動線調整如下：

一丶大智北一街規劃為由東往西單行；二、大智北路(八德街至南京路)調整為往北單行；三、大智北路(新民街至八德街)恢復雙向通行；四、大智北路往南方向禁止左轉復興路。

台中車站附近另有2處路外停車場，分別為舊建國市場臨時停車場及立德停車場，另台中車站及國光客運轉運站本身皆有設置附屬停車場。