影／「999鑲金」長輩劉君俠慶生 不老秘訣：玩夾娃娃機

生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠，是新庄里名符其實「999鑲金」99歲老寶貝。他生日前許下願望，希望「燕子市長能陪伴一起慶生」，市長盧秀燕得知欣然答應，今天陪劉爺爺切下18吋蛋糕，致贈重陽敬老禮金，劉爺爺開心地牽著盧的手，像是認識很久的老朋友。

劉君俠籍貫大陸福州，20歲左右隨父親遷居台灣，在鐵路局鋼粱廠任職到退休，太太已過世多年，他80多歲時還從事廢五金回收，利用廢雨傘、廢高爾夫球桿自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也送給需要的人。目前他獨居，生活能自理、耳聰目明、行動自如，與人互動國台語雙聲帶，還有福州腔。

劉君俠分享長壽與養生秘訣說，早上起床後習慣先泡茶再吃早餐，只吃正餐、不吃零食，飯後必吃水果，尤其是香蕉，每餐一定喝自己煮的湯，每天飲水充足，常喝豆漿加南瓜汁。許多鄰居都稱讚他「皮膚還這麼好」，劉爺爺說自己喜歡「吃皮」，豬皮、雞皮補充膠原蛋白。

樂觀的劉君俠，56歲的獨子8年前中風臥病在床，他以99歲高齡還能照顧兒子，幫媳婦分擔照護工作，迄今偶爾還會步行至第三市場買菜，煮簡單飯菜給自己與臥病在床的兒子吃。新庄里長洪宗毅為了不讓他這麼辛苦，協助申請中低收老人補助，並商請「秀老郎公益服務協會」每日專人送午、晚餐。

劉君俠還有一項年輕人的嗜好熱愛「夾娃娃」，技術純熟成精，屋內堆滿夾到的戰利品，他說「夾娃娃」可訓練手指頭靈活度，昨天更秀出自己夾到的行動電源、直升機模型戰利品，「但夾娃娃所費不貲，已戒除此項興趣」。