快訊

楊祐寧登記完婚！時間藏愛情密碼 4張絕美婚照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「999鑲金」長輩劉君俠慶生 不老秘訣：玩夾娃娃機

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
99歲的劉君俠在80餘歲時，還從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也樂於贈送給需要的人，目前他獨居生活能自理行走自如、耳聰目明，還能自己下廚。記者喻文玟／攝影
99歲的劉君俠在80餘歲時，還從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也樂於贈送給需要的人，目前他獨居生活能自理行走自如、耳聰目明，還能自己下廚。記者喻文玟／攝影

生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠，是新庄里名符其實「999鑲金」99歲老寶貝。他生日前許下願望，希望「燕子市長能陪伴一起慶生」，市長盧秀燕得知欣然答應，今天陪劉爺爺切下18吋蛋糕，致贈重陽敬老禮金，劉爺爺開心地牽著盧的手，像是認識很久的老朋友。

劉君俠籍貫大陸福州，20歲左右隨父親遷居台灣，在鐵路局鋼粱廠任職到退休，太太已過世多年，他80多歲時還從事廢五金回收，利用廢雨傘、廢高爾夫球桿自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也送給需要的人。目前他獨居，生活能自理、耳聰目明、行動自如，與人互動國台語雙聲帶，還有福州腔。

劉君俠分享長壽與養生秘訣說，早上起床後習慣先泡茶再吃早餐，只吃正餐、不吃零食，飯後必吃水果，尤其是香蕉，每餐一定喝自己煮的湯，每天飲水充足，常喝豆漿加南瓜汁。許多鄰居都稱讚他「皮膚還這麼好」，劉爺爺說自己喜歡「吃皮」，豬皮、雞皮補充膠原蛋白。

樂觀的劉君俠，56歲的獨子8年前中風臥病在床，他以99歲高齡還能照顧兒子，幫媳婦分擔照護工作，迄今偶爾還會步行至第三市場買菜，煮簡單飯菜給自己與臥病在床的兒子吃。新庄里長洪宗毅為了不讓他這麼辛苦，協助申請中低收老人補助，並商請「秀老郎公益服務協會」每日專人送午、晚餐。

劉君俠還有一項年輕人的嗜好熱愛「夾娃娃」，技術純熟成精，屋內堆滿夾到的戰利品，他說「夾娃娃」可訓練手指頭靈活度，昨天更秀出自己夾到的行動電源、直升機模型戰利品，「但夾娃娃所費不貲，已戒除此項興趣」。

旁人詢問劉爺爺99歲的生日願望，他毫不猶豫說，「希望市長連任再連任」。台中市社會局指出，今年65歲以上高齡人口數將近39萬人，剛屆齡100歲人瑞有126人、逾百歲人瑞有195人。

生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠（前右二）慶祝99歲生日，他的生日願望希望「燕子市長陪伴」，盧秀燕昨天親自幫他慶生，爺爺開心不已。圖／台中市新聞局提供
生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠（前右二）慶祝99歲生日，他的生日願望希望「燕子市長陪伴」，盧秀燕昨天親自幫他慶生，爺爺開心不已。圖／台中市新聞局提供
生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠（左）慶祝99歲生日，他的生日願望希望「燕子市長陪伴」，盧秀燕昨天親自幫他慶生（左），爺爺開心不已。圖／台中市新聞局提供
生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠（左）慶祝99歲生日，他的生日願望希望「燕子市長陪伴」，盧秀燕昨天親自幫他慶生（左），爺爺開心不已。圖／台中市新聞局提供
99歲的劉君俠在80餘歲時，還從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也樂於贈送給需要的人，目前他獨居生活能自理行走自如、耳聰目明，還能自己下廚。記者喻文玟／攝影
99歲的劉君俠在80餘歲時，還從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也樂於贈送給需要的人，目前他獨居生活能自理行走自如、耳聰目明，還能自己下廚。記者喻文玟／攝影
99歲的劉君俠（右）在80餘歲時，還從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也樂於贈送給需要的人，目前他獨居生活能自理行走自如、耳聰目明，還能自己下廚。記者喻文玟／攝影
99歲的劉君俠（右）在80餘歲時，還從事廢五金回收工作，利用現成的廢雨傘、廢高爾夫球桿，自製出美觀耐用的枴杖供自己使用，也樂於贈送給需要的人，目前他獨居生活能自理行走自如、耳聰目明，還能自己下廚。記者喻文玟／攝影
生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠（中，紅衣者）慶祝99歲生日，他的生日願望希望「燕子市長陪伴」，盧秀燕昨天親自幫他慶生，爺爺開心不已。圖／台中市新聞局提供
生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠（中，紅衣者）慶祝99歲生日，他的生日願望希望「燕子市長陪伴」，盧秀燕昨天親自幫他慶生，爺爺開心不已。圖／台中市新聞局提供

台中市 直升機

延伸閱讀

少了高以翔共度9月生日 Bella重回相戀地喊：被愛包圍

慶生送妻回家後…男當街脫酒醉女內褲 企圖性侵遭訴

乒乓球夾娃娃機 不夾娃娃涉賭博大甲警法辦

郭富城替老婆方媛甜蜜慶生，家中兩位小公主露臉入鏡

相關新聞

台中大智路9/10通車 調整火車站旁4路線丶機車場完工

台中市火車站旁大智路明天舉行通車典禮，貫通後無縫串聯前後站，交通局因應停車需求增加，先開闢「大智機車停車場」配合大智路一...

影／「999鑲金」長輩劉君俠慶生 不老秘訣：玩夾娃娃機

生於民國9年9月9日住在台中市東區的劉君俠，是新庄里名符其實「999鑲金」99歲老寶貝。他生日前許下願望，希望「燕子市長...

農會也有長照2.0 和美農會開辦「綠色照顧站」

台灣進入老年化社會，除了社區成為推動長照C據點的主力，現在就連農也成立關懷站，彰化和美農會配合農委會計畫開設「綠色照顧站...

中捷綠線預定今年底通車？ 藍議員：擔心政治因素干擾

台中市議會交通委員會今召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」國民黨議員楊正中表示，中捷與市府篤定宣布今年綠捷會通車，...

台中樹德非營利幼兒園啟用 盧秀燕：今年4家招生1058名

台中市南區樹德非營利幼兒園今天竣工啟用，市長盧秀燕親自出席剪綵。台中市南區市議員邱素貞、李中表示...

7 組茶菓子伴手禮獲選在茶博會展出 推廣台灣飲茶文化

南投是產茶大縣，農糧署輔導台灣茶文化推廣協會辦理茶菓子伴手禮評選活動，共選出7 組別具特色的茶菓子伴手禮，上午在竹山遊山...

民代爭取中市外埔設公托 社會局文化局勘查新圖書館

台中市議員吳敏濟為外埔區年輕父母爭取設置0到2歲公托，減少托育負擔和困擾，今天相關單位到新完工的外埔圖書館勘查，中市社會...

影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

南投縣樹木銀行轉型為苗圃生態休閒公園，兼具生態保育和親子遊憩功能，但工程遲遲未完工，讓大小朋友望穿秋水。南投縣農業處長陳...

影／Sandy代言台中戒菸LINE@ 愛的呼喚揪憲哥戒菸

綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）代言台中市率六都之先所推動的「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天與台...

台中公告地價降2成 繳稅有感

台中市2016年公告地價調漲一度引發民怨，經地價評議委員決議，今年公告地價調降20.06%，全市約有9成民眾受惠，尤以西...

社福產品找電商助銷？「要上架費不划算」

社福產品難賣，台中市府曾要透過電商平台數位購物協助促銷，但遭婉拒，社福團體表示，機構小、人員配置...

教師節禮物 台中「送」流感疫苗

928教師節將屆，台中市長盧秀燕昨在市政會議宣布，市府已準備流感疫苗1萬劑，將為高中職以下的公立學校教職員工，到校免費注...

熱門新聞

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

最新民調盧秀燕進步 藍綠議員有話說

國小旁燒稻草師生上課「烏煙瘴氣」 消防局急制止

屏東火車站少700個機車停車位 令機車族困擾

今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。