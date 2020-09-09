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農會也有長照2.0 和美農會開辦「綠色照顧站」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
和美農會綠色照顧資源今天進到嘉寶社區，鼓勵社區長輩走出來。記者林敬家／攝影
和美農會綠色照顧資源今天進到嘉寶社區，鼓勵社區長輩走出來。記者林敬家／攝影

台灣進入老年化社會，除了社區成為推動長照C據點的主力，現在就連農也成立關懷站，彰化和美農會配合農委會計畫開設「綠色照顧站」，發展綠色照顧，協助在地高齡者健康老化，除了每周一天共餐、身體健康追蹤，還開設綠色手做課程，但農會人力有限，家政班員都成了志工。

彰化老年化嚴重，縣府力推一村里一關懷據點，社區照顧關懷據點已由150個衝至262個，鄉鎮市農過去就開設各種課程，與村里居民接觸密切，彰化縣和美鎮鎮農會、竹塘農會以及二林農會等今年都成為綠色照顧示範站，將原本的資源延伸服務更多長輩。

和美農會家政班員與志工今天到鎮內嘉寶社區，舉辦健康諮詢及互助共食活動，推廣「綠色照顧站」功能，和美農會總幹事張進益說，綠色照顧站目前有40多名長輩加入，每星期三有共餐、健康照護與諮詢、每週四園藝治療老師只到綠色手做創新課程，也有獨居老人訪視及送餐服務。

和美農會推廣部主任陳梅欣也說，農會過去就針對65歲高齡者開班，課程多元，配合課程也會有共餐服務，「綠色照顧站」開辦，吸引更多過去和農會沒有接觸的居民，但需要更多志工協助，家政班幹部就是最有力的支援團隊，每星期幫長輩量血壓、寫紀律表、回饋單，還要烹煮午餐。

「綠色照顧站」著重鼓勵長輩走出室內，從動手做中訓練身體功能，農會就近設置高架式花台，種植花卉蔬菜，收成後也能作為共餐食材。

和美農會綠色照顧資源今天進到嘉寶社區，鼓勵社區長輩走出來。記者林敬家／攝影
和美農會綠色照顧資源今天進到嘉寶社區，鼓勵社區長輩走出來。記者林敬家／攝影

獨居老人 老化

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