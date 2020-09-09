中捷綠線預定今年底通車？ 藍議員：擔心政治因素干擾
台中市議會交通委員會今召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」國民黨議員楊正中表示，中捷與市府篤定宣布今年綠捷會通車，這是從專業來看，但他要求相關單位不排除有「政治因素」造成綠捷卡關，「天要下雨」不是市府可以決定的。中捷公司董事長林志盈表示「我們會把傘準備好」擬訂相關策略因應。
「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」主席李榮鴻、另出席的有國民黨議員楊正中、無黨籍議員陳廷秀、朱元宏。楊正中指出，捷運綠線已通過初勘，已報請交通部履勘，但他認為市府一再宣布今年底可望通車「說太早了」他表示，市府一步一印，專業方面應該不成問題，但擔心屆時會有「政治干擾。」
楊正中表示，希望他擔心太多了，但是「天要下雨，娘要嫁人」不是市府說了算，決定權在民進黨執政的中央。他希望交通局與中捷公司，擬好因應對策，不要掉以輕心。
中捷公司董事長林志盈說「我們會把傘準備好」他表示，目前針對初勘列出應改善項目已修正，另一再測試安全度與穩定性，他表示，中捷很認真因應。
議員朱元宏則表示，綠線捷運部分項目工期延誤，他認為，中捷方面以一例一休緣故帶過，但他認為內情沒這麼簡單，且工期有延誤衍生的成本誰來負責？諸多問題必須再了解。主席李榮鴻要求下次會議提出詳細說明哪些工期延誤，問題出在哪裡及解決辦法。
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