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7 組茶菓子伴手禮獲選在茶博會展出 推廣台灣飲茶文化
南投是產茶大縣，農糧署輔導台灣茶文化推廣協會辦理茶菓子伴手禮評選活動，共選出7 組別具特色的茶菓子伴手禮，上午在竹山遊山茶訪公布，農業處表示獲選產品將在10月茶葉博覽會中，搭配台灣好茶開發茶菓子，設攤推廣台灣飲茶文化，提升農產品附加價值，推薦給國內消費者選購。
農糧署說，茶菓子伴手禮是以本土特色茶葉搭配創意茶食的伴手禮為主題，除了茶葉嚴格要求為國產茶葉外，茶菓子成份15%以上需以國產農產品為材料，此次報名共計19組， 10 組伴手禮通過初審，再經評審團嚴選出7組伴手禮要推薦給消費者。
獲選團隊分別為，南投縣鹿谷鄉獨享茶趣、南投市甜心巫婆工房好事花生禮盒、台北市貓茶町台灣茶薄片巧克力、嘉義市台灣奉茶、台中市謙謙有禮、南投縣竹山鎮午後獨享、南投縣名間鄉莫忘初衷等7組茶菓子伴手禮，提供消費者體驗品茶樂趣。
南投農業處指出，鼓勵茶產業業者、烘焙業者等單位以台灣優質農產品為材料製成茶菓子，伴手禮禮盒將於今年 10 月 9 日至 10 月 18 日在2020南投世界茶業博覽會展出活動成果展，並有下午茶時光品嘗會及展售，歡迎民眾蒞臨。
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