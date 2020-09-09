快訊

直播／英疫苗現不良反應、國內連六或+0 指揮中心14：00說明

逼吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭 北市知名私立幼兒園2師疑虐童

南投農村活化表現讚 農委會金推獎縣農會等5農會獲獎

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長期推動幸福農村，包括南投縣農會和4家鄉鎮農會，獲選首屆農委會金推獎表現傑出。記者江良誠／攝影
南投縣長期推動幸福農村，包括南投縣農會和4家鄉鎮農會，獲選首屆農委會金推獎表現傑出。記者江良誠／攝影

行政院農業委員會第一屆幸福農村金推獎，全國共有18家農會獲獎，分別有是3家縣級農會、15家基層農會，南投縣表現傑出，南投縣農會獲縣級農會組表揚，草屯鎮農會、名間鄉農會、信義鄉農會、水里鄉農會則獲基層農會組獎項，南投縣農會員工張育賢、草屯鎮農會員工林莞琦女士則在全國績優農業推廣同仁中脫穎而出，榮獲傑出農業推廣楷模獎肯定。

農委會為完善農民經濟保障，打造宜業宜居新農村，去年起整合各項農業相關輔導資源，透過幸福農村理念推動農村青少年、青年農民、農村婦女及農村高齡者跨域推廣工作，持續培育專業農民、重視人才養成，更加強青銀農民間文化及農業知識記錄與傳承、向下紮根，扶植農村發展主要促進者及參與者具備多元能力。同時應農業自然及多功能元素，運用農村女力對接長照政策發展融合健康概念的綠色照顧，關懷在地高齡者健康老化，並連結都市及農村，讓邁入人口高齡化的社會共好，與農村共榮。

南投縣長林明溱說，南投是農業大縣，農村更是農業永續發展基礎，農業推廣除了生產、更涵蓋完善農村生活與文化傳承、環境生態永續，縣府全力輔導轄內農會跨域整合農事、家政、四健、高齡者四類相關資源，長期耕耘活化農村成效，縣府與農會跨部門合作，共同促進農村多元發展，將持續推動幸福農村理念。

南投縣長期推動幸福農村，包括南投縣農會和4家鄉鎮農會，獲選首屆農委會金推獎表現傑出。記者江良誠／攝影
南投縣長期推動幸福農村，包括南投縣農會和4家鄉鎮農會，獲選首屆農委會金推獎表現傑出。記者江良誠／攝影

農民 南投縣農 行政院

延伸閱讀

影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

全台養豬協會今研商百億基金 農委會：有共識才拍板

農遊券倒數十天！農會爆消費潮 140萬張還沒用小心作廢

4歲南投女童虐殺案後 世界展望會：113通報暴增8成

相關新聞

中捷綠線預定今年底通車？ 藍議員：擔心政治因素干擾

台中市議會交通委員會今召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」國民黨議員楊正中表示，中捷與市府篤定宣布今年綠捷會通車，...

台中樹德非營利幼兒園啟用 盧秀燕：今年4家招生1058名

台中市南區樹德非營利幼兒園今天竣工啟用，市長盧秀燕親自出席剪綵。台中市南區市議員邱素貞、李中表示...

7 組茶菓子伴手禮獲選在茶博會展出 推廣台灣飲茶文化

南投是產茶大縣，農糧署輔導台灣茶文化推廣協會辦理茶菓子伴手禮評選活動，共選出7 組別具特色的茶菓子伴手禮，上午在竹山遊山...

民代爭取中市外埔設公托 社會局文化局勘查新圖書館

台中市議員吳敏濟為外埔區年輕父母爭取設置0到2歲公托，減少托育負擔和困擾，今天相關單位到新完工的外埔圖書館勘查，中市社會...

影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

南投縣樹木銀行轉型為苗圃生態休閒公園，兼具生態保育和親子遊憩功能，但工程遲遲未完工，讓大小朋友望穿秋水。南投縣農業處長陳...

影／Sandy代言台中戒菸LINE@ 愛的呼喚揪憲哥戒菸

綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）代言台中市率六都之先所推動的「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天與台...

台中公告地價降2成 繳稅有感

台中市2016年公告地價調漲一度引發民怨，經地價評議委員決議，今年公告地價調降20.06%，全市約有9成民眾受惠，尤以西...

社福產品找電商助銷？「要上架費不划算」

社福產品難賣，台中市府曾要透過電商平台數位購物協助促銷，但遭婉拒，社福團體表示，機構小、人員配置...

教師節禮物 台中「送」流感疫苗

928教師節將屆，台中市長盧秀燕昨在市政會議宣布，市府已準備流感疫苗1萬劑，將為高中職以下的公立學校教職員工，到校免費注...

難敵疫情衝擊 台中社福月餅買氣冷

今年新冠肺炎疫情讓社福募款難度增加，台中13家社福團體趁中秋節，搶攻月餅市場衝業績；但除了十方啟能中心與台灣福氣社區關懷...

南投4鄉鎮聯盟 一起拚觀光

疫後拚觀光，南投縣埔里、國姓，魚池和仁愛4鄉鎮合作打「團體戰」，組成「4鄉鎮聯盟」，結合公部門與民間資源，依季節、產業推...

田尾怡心園工程變更 工期展延 　

「怡心園」與「百寶村」是彰化縣兩大農遊景點，卻同時面臨工程延宕問題，居民與鄉公所期待早日完工，以能帶進遊客；縣府指出，怡...

熱門新聞

民調出爐！林姿妙施政滿意度逾7成 總體競爭力大幅進步

最新民調盧秀燕進步 藍綠議員有話說

影／小三通遲未開 金門業者另闢生路「海上公路」正夯

國小旁燒稻草師生上課「烏煙瘴氣」 消防局急制止

屏東火車站少700個機車停車位 令機車族困擾

今年施政滿意度排名倒退五名 饒慶鈴：持續做對的事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。