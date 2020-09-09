南投農村活化表現讚 農委會金推獎縣農會等5農會獲獎

行政院農業委員會第一屆幸福農村金推獎，全國共有18家農會獲獎，分別有是3家縣級農會、15家基層農會，南投縣表現傑出，南投縣農會獲縣級農會組表揚，草屯鎮農會、名間鄉農會、信義鄉農會、水里鄉農會則獲基層農會組獎項，南投縣農會員工張育賢、草屯鎮農會員工林莞琦女士則在全國績優農業推廣同仁中脫穎而出，榮獲傑出農業推廣楷模獎肯定。

農委會為完善農民經濟保障，打造宜業宜居新農村，去年起整合各項農業相關輔導資源，透過幸福農村理念推動農村青少年、青年農民、農村婦女及農村高齡者跨域推廣工作，持續培育專業農民、重視人才養成，更加強青銀農民間文化及農業知識記錄與傳承、向下紮根，扶植農村發展主要促進者及參與者具備多元能力。同時應農業自然及多功能元素，運用農村女力對接長照政策發展融合健康概念的綠色照顧，關懷在地高齡者健康老化，並連結都市及農村，讓邁入人口高齡化的社會共好，與農村共榮。