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民代爭取中市外埔設公托 社會局文化局勘查新圖書館
台中市議員吳敏濟為外埔區年輕父母爭取設置0到2歲公托，減少托育負擔和困擾，今天相關單位到新完工的外埔圖書館勘查，中市社會局長彭懷真表示，明年要設外埔公托，新圖書館一樓適合設公托，文化局副局長施純福說，圖書館內設公托已有先例，外埔圖書館設公托的可行性，中市府將盡速討論決定。
市議員吳敏濟今天和社會局長彭懷真、文化局副局長施純福和地方人士到新完工的外埔圖書館勘查，吳敏濟表示，他3年前爭取設外埔圖書館新館，本體工程經費5900多萬元，現已完工，正要進行室內裝修；施純福表示，新圖書館總工程費7855萬元，主體工程已完工，室內裝修工程預計明年4月完工，就可開館。
社會局長彭懷真表示，台中市長盧秀燕上任後，目標要讓台中市各區都有公托，全市公托到50家，目前已設13家公托，下周南屯開辦第14家，外埔公托預算已編列，明年會設置，目前正在尋找適合地點，新完工的外埔圖書館一樓適合，他強調，公托會有隔音等設施，不會吵到在圖書館看書民眾，台中市目前已有梧棲和太平坪林，圖書館與公托共融。
彭懷真說，一般私立托兒園平均月費1萬4000元，台中市小型公托1萬元，中市府補助3000元，家長自付7000元。
吳敏濟表示，他爭取替年輕父母解決照顧0到2歲幼兒問題，外埔公托明年要設置，新完工的外埔圖書館一樓是適合地點，市府將很快決定外埔公托設置地點。
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