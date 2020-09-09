影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

南投縣樹木銀行轉型為苗圃生態休閒公園，兼具生態保育和親子遊憩功能，但工程遲遲未完工，讓大小朋友望穿秋水。南投縣農業處長陳瑞慶說，第一期工程草皮、植栽、生態水池都已完成，正在趕著第二期的休憩設施規畫，希望趕在明年春節前啟用，配合農產運銷公司豬樂園成為帶狀休閒區，提供縣民休憩認識生態保育的好去處。

南投縣苗圃生態休閒公園位在國道三號名間交流道和台三線交界處，前身是樹木銀行，佔地超過三公頃，之前南投縣路樹因為工程關係，都被移植到這裡，保護縣內老樹，也提供民眾栽培苗木的來源。

南投縣大型兒童遊憩設施不多，縣長林明溱希望樹木銀行兼具生態教育和休憩功能，由縣政府投入2600萬元進行完整規畫，包括草坪廣場區、步道、涼亭、生態池及親子遊憩區等，除了可以繼續移植老樹，還能與農產運銷公司豬樂園連結，形成觀光網絡，成為濁水線觀光旅遊服務的樞紐，也帶動農業和觀光發展。

生態休閒公園第一期工程已經完成，園內有大片綠地、水生植物，造景生態池、噴泉、落羽松、肖楠林道，花木扶疏、景觀優美，民眾也期待能盡快啟用開放，提供親子休閒的好去處。