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影／南投樹木銀行轉型生態公園 趕春節前完工迎親子

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣苗圃生態休閒公園規畫大片綠地、步道和遊憩設施，提供親子休閒好去處。記者江良誠／攝影
南投縣苗圃生態休閒公園規畫大片綠地、步道和遊憩設施，提供親子休閒好去處。記者江良誠／攝影

南投縣樹木銀行轉型為苗圃生態休閒公園，兼具生態保育親子遊憩功能，但工程遲遲未完工，讓大小朋友望穿秋水。南投縣農業處長陳瑞慶說，第一期工程草皮、植栽、生態水池都已完成，正在趕著第二期的休憩設施規畫，希望趕在明年春節前啟用，配合農產運銷公司豬樂園成為帶狀休閒區，提供縣民休憩認識生態保育的好去處。

南投縣苗圃生態休閒公園位在國道三號名間交流道和台三線交界處，前身是樹木銀行，佔地超過三公頃，之前南投縣路樹因為工程關係，都被移植到這裡，保護縣內老樹，也提供民眾栽培苗木的來源。

南投縣大型兒童遊憩設施不多，縣長林明溱希望樹木銀行兼具生態教育和休憩功能，由縣政府投入2600萬元進行完整規畫，包括草坪廣場區、步道、涼亭、生態池及親子遊憩區等，除了可以繼續移植老樹，還能與農產運銷公司豬樂園連結，形成觀光網絡，成為濁水線觀光旅遊服務的樞紐，也帶動農業和觀光發展。

生態休閒公園第一期工程已經完成，園內有大片綠地、水生植物，造景生態池、噴泉、落羽松、肖楠林道，花木扶疏、景觀優美，民眾也期待能盡快啟用開放，提供親子休閒的好去處。

陳瑞慶說，生態休閒公園現正進行第二期工程，為提供親子更好休閒體驗規畫設置遊憩設施，縣長林明溱重視民眾意見，要求廠商相關設施需安全、完美，依照工程進度今年還無法啟用，會請廠商加緊趕工，希望在明年春節前完工開放，提供民眾休閒遊憩的據點，也能認識南投縣生態和產業。

南投縣苗圃生態休閒公園也是樹木銀行，是許多老樹的家。記者江良誠／攝影
南投縣苗圃生態休閒公園也是樹木銀行，是許多老樹的家。記者江良誠／攝影
南投縣苗圃生態休閒公園規畫水生植物區，讓親子認識南投生態。記者江良誠／攝影
南投縣苗圃生態休閒公園規畫水生植物區，讓親子認識南投生態。記者江良誠／攝影

親子 生態保育 春節

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