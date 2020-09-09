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影／Sandy代言台中戒菸LINE@ 愛的呼喚揪憲哥戒菸

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（前排右二）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（前排右二）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影

綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）代言台中市率六都之先所推動的「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天與台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展，以及台中市45家戒菸服務合約醫院代表共同發表這項服務系統，現場首映戒菸短片，協助吸菸台中市民踴躍加入使用，Sandy與盧秀燕以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。

盧秀燕說，國民健康署2018年成人吸菸行為調查顯示，台中成人吸菸率11.2%，雖低於全國成人吸菸率13%，但推估中市吸菸市民約有26 萬人，衛生局今年與中山醫學大學附設醫院共同開發「台中戒菸系統智慧客服LINE@」，並創六都之先，結合45家戒菸服務合約醫院推動。

曾梓展說，LINE@機器人戒菸輔助系統有四大特色，包括「智慧客服，24 小時不打烊」、「線上諮詢，戒菸不孤單」、「貼心 報時，健康不漏接」、「儲值積點，送好禮」。 LINE 機器人輔助隨時掌握吸菸者狀態並回饋戒菸成效，提升戒菸成功率。

吳姍儒說，任何菸品都含有尼古丁，除了吸食會成癮外， 也會因為菸品內的致癌物質對身體健康造成危害，中市衛生局結合全市 45 家戒 菸服務合約醫院攜手力推「台中戒菸系統智慧客服」LINE@，號召吸菸的市民踴 躍加入使用，讓戒菸路上不再孤單。

曾梓展說，凡參加戒菸市民只要每日使用「台中戒菸系統 智慧客服」LINE@機器人指定的戒菸任務，就可獲得健康點數，前100名完成累積健康點數100點者，就可獲得早鳥加碼優惠的100元等值商品禮券，還可參加抽獎活動，把好禮帶回家。台中市超前制定公布台中市電子煙危害防制自治條例，預計於今年12月8日施行，中市府團隊也會持續營造無菸清新環境，守護市民健康。

綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（右）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（右）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（右）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（右）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（中）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影
綜藝天王「憲哥」吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）（中）代言「台中戒菸系統智慧客服 LINE@」，今天以「愛的呼喚」，揪「憲哥」一起來戒菸。記者趙容萱／攝影

戒菸 台中市 衛生局

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