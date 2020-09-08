不二坊蛋黃酥將暫停現場販售 民眾仍大排長龍

因蛋黃酥而聲名大噪的彰化市不二坊糕餅店，明天起暫停現場販售，但今天民眾仍大排長龍，有代購業者在店門口兜售蛋黃酥，也有代購業者抱怨業者突然不對外販賣，影響收入。

位於彰化市中正路的不二坊糕餅店，原名為不二家，不二坊原本販賣台式麵包和大餅，由於以前附近有合庫、台新等多間銀行，銀行行員在中秋節時也會訂購蛋黃酥贈送給客戶，因不二坊的蛋黃酥外皮酥脆又香，在網路打出名號，成為排隊名店。

為購買不二坊的蛋黃酥，每年在端午節後就有民眾開始排隊購買，也有代購業者腦筋動得快，以一人一天新台幣400元為代價，找來阿公阿嬤或遊民排隊購買蛋黃酥，也有業者直接在店面旁拿著紙板寫「蛋黃酥代購不用等」，直接在店外開賣。

不二坊糕餅店先前張貼公告，指為了防疫將從9月9日到26日暫停對外販售。記者今天前往不二坊糕餅店外觀察，就遇到有人手中提著一盒盒的蛋黃酥，詢問有無意願購買，也有阿公阿嬤帶著推車在排隊，形成特殊的景觀；有代購業者指出，蛋黃酥一人限購60顆，店家下午才開門，但早上6、7時就有人在排隊。

也有代購業者抱怨，店家突然以防疫為由不對外販賣，有的被找來排隊民眾原本以資源回收為業，一天賺不了多少錢，來幫忙排隊買蛋黃酥能領400元，現在損失很大；針對民眾為買蛋黃酥排成長龍，不二坊店家表示不願受訪。

不過有店家採取不同作法，位於彰化鹿港鎮頂番婆的「新口味」食品行以往也是排隊名店，今年改採網路預約方式，消費者預訂成功會收到簡訊，憑簡訊在指定時間前往店家購買。業者指出，會採網路預約方式是不忍心看到消費者頂著大太陽排隊，也不希望因為消費者排隊影響鄰居。